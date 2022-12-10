محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الثبيتي"

ذوو الفقيد أكدوا فخرهم به وجددوا عهد الولاء للقيادة

أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، اليوم بجامع العباس، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف عبدالله عابد أبو رجيله الثبيتي، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز لذوي شهيد الواجب.

من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه, مجددين عهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة.