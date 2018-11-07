النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق

إصابة 3 طلاب "أشقاء" إثر حادث تصادم أدى لانقلاب مركبتهم ببحر أبو سكينة

بعد 24 ساعة من إصابة 6 طلاب آخرين في حادث آخر وقع بالمركز نفسه

شهد مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم حادثاً مرورياً عبارة عن تصادم مركبتين إحداهما تقل ثلاثة طلاب أصيبوا بإصابات مختلفة نقلوا على إثرها للمستشفى.

وتبين التفاصيل أن حادث تصادم وقع ظهر اليوم وتحديداً عند الساعة 12.50 بين مركبتين إحداهما من طراز تويوتا كامري كانت تقل ثلاثة طلاب - تبين أنهم أشقاء-، والأخرى من طراز تويوتا هايلكس يقودها شخص في العقد الرابع من العمر.

وأدى حادث التصادم إلى انقلاب مركبة الطلاب الذين كانوا في طريقهم لمنزلهم بعد خروجهم من مدرستهم.

ونقل المصابون لمستشفى محايل العام، ولا يزالون يرقدون على السرير الأبيض.

ويأتي ذلك الحادث بعد 24 ساعة من إصابة ستة طلاب ثلاثة منهم كانت حالتهم خطيرة في حادث انقلاب آخر وقع ظهر أمس بذات المركز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إصابة 3 طلاب "أشقاء" إثر حادث تصادم أدى لانقلاب مركبتهم ببحر أبو سكينة
سبق

شهد مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم حادثاً مرورياً عبارة عن تصادم مركبتين إحداهما تقل ثلاثة طلاب أصيبوا بإصابات مختلفة نقلوا على إثرها للمستشفى.

وتبين التفاصيل أن حادث تصادم وقع ظهر اليوم وتحديداً عند الساعة 12.50 بين مركبتين إحداهما من طراز تويوتا كامري كانت تقل ثلاثة طلاب - تبين أنهم أشقاء-، والأخرى من طراز تويوتا هايلكس يقودها شخص في العقد الرابع من العمر.

وأدى حادث التصادم إلى انقلاب مركبة الطلاب الذين كانوا في طريقهم لمنزلهم بعد خروجهم من مدرستهم.

ونقل المصابون لمستشفى محايل العام، ولا يزالون يرقدون على السرير الأبيض.

ويأتي ذلك الحادث بعد 24 ساعة من إصابة ستة طلاب ثلاثة منهم كانت حالتهم خطيرة في حادث انقلاب آخر وقع ظهر أمس بذات المركز.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:41 PM

إصابة 3 طلاب "أشقاء" إثر حادث تصادم أدى لانقلاب مركبتهم ببحر أبو سكينة

بعد 24 ساعة من إصابة 6 طلاب آخرين في حادث آخر وقع بالمركز نفسه

A A A
محمد طيران - محايل عسير
3
9,456

شهد مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم حادثاً مرورياً عبارة عن تصادم مركبتين إحداهما تقل ثلاثة طلاب أصيبوا بإصابات مختلفة نقلوا على إثرها للمستشفى.

وتبين التفاصيل أن حادث تصادم وقع ظهر اليوم وتحديداً عند الساعة 12.50 بين مركبتين إحداهما من طراز تويوتا كامري كانت تقل ثلاثة طلاب - تبين أنهم أشقاء-، والأخرى من طراز تويوتا هايلكس يقودها شخص في العقد الرابع من العمر.

وأدى حادث التصادم إلى انقلاب مركبة الطلاب الذين كانوا في طريقهم لمنزلهم بعد خروجهم من مدرستهم.

ونقل المصابون لمستشفى محايل العام، ولا يزالون يرقدون على السرير الأبيض.

ويأتي ذلك الحادث بعد 24 ساعة من إصابة ستة طلاب ثلاثة منهم كانت حالتهم خطيرة في حادث انقلاب آخر وقع ظهر أمس بذات المركز.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,310
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,566
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,986
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,201

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة