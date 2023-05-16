لليوم الثاني على التوالي.. أمطار تبوك تزين سماء المنطقة وتنعش أجواءها

تراوحت بين المتوسطة والغزيرة شملت المدينة وضواحيها وعددًا من المراكز

شهدت منطقة تبوك لليوم الثاني، استمرار هطول الأمطار والتي تراوحت بين متوسطة وخفيفة منذ صباح اليوم وحتى قبيل الإفطار، كما هطلت أمس أمطار متفرقة على المنطقة وضواحيها، فيما شملت أمطار اليوم مدينة تبوك وضواحيها، ومراكز بجدة والسرو وشقري وبئر بن هرماس والقليبة ما أدى إلى انتعاش الأجواء وتلطيفها .

وارتدت مدينة تبوك، أجمل حللها بعد اغتسال شوارعها بماء المطر، حيث تلبدت سماؤها بالغيوم.

وفي المقابل وقف رجال الأمن في الشوارع والميادين لتنظيم الحركة المرورية، ومتابعة قرار منع التجول بعد الخامسة مساء.