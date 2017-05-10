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"ديوان المحاسبة" ينظم منتدى المراجعة الداخلية في ظل جائحة "كوفيد-19".. غداً

"عن بعد" عبر تقنية الاتصال المرئي

ينظم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) المنتدى الافتراضي "المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد - 19)"، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة يوم غدٍ "عن بعد" عبر تقنية الاتصال المرئي.
وسيشهد المنتدى حواراً متخصصاً يستهدف مسؤولي وموظفي إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان على مستوى المملكة لتقديم الآليات والحلول في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.
وسيرتكز المنتدى على مجموعة من المحاور المختلفة في المراجعة الداخلية، تتضمن دور المراجعة الداخلية في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تواجه المنظمة، وقياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ومتابعة التزام المنظمة بالإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة، بالإضافة إلى مناقشة فرص التدريب والتطوير عن بعد للمراجعين الداخليين.
وسيجمع المنتدى الذي يقام تزامناً مع الشهر العالمي للمراجعة الداخلية نخبة من المتحدثين المهتمين والمختصين في مجالات المحاسبة والمراجعة الداخلية.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حيوية لإلقاء نظرة على دور وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية لصنع بيئة عمل آمنة في ظل تحديات جائحة (كوفيد-19)، وتقديم الحلول الممكنة للرفع من كفاءة وفاعلية تلك الوحدات لضمان استمرارية الأعمال في ظل تفشي الوباء، بما يعزز مستوى وجودة الخدمات المقدمة، والحفاظ على المال العام وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.
وأتاح الديوان العام للمحاسبة التسجيل في المنتدى عن طريق الرابط https://tinyurl.com/GABForum2020.

الديوان العام للمحاسبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ديوان المحاسبة" ينظم منتدى المراجعة الداخلية في ظل جائحة "كوفيد-19".. غداً
سبق

ينظم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) المنتدى الافتراضي "المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد - 19)"، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة يوم غدٍ "عن بعد" عبر تقنية الاتصال المرئي.
وسيشهد المنتدى حواراً متخصصاً يستهدف مسؤولي وموظفي إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان على مستوى المملكة لتقديم الآليات والحلول في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.
وسيرتكز المنتدى على مجموعة من المحاور المختلفة في المراجعة الداخلية، تتضمن دور المراجعة الداخلية في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تواجه المنظمة، وقياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ومتابعة التزام المنظمة بالإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة، بالإضافة إلى مناقشة فرص التدريب والتطوير عن بعد للمراجعين الداخليين.
وسيجمع المنتدى الذي يقام تزامناً مع الشهر العالمي للمراجعة الداخلية نخبة من المتحدثين المهتمين والمختصين في مجالات المحاسبة والمراجعة الداخلية.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حيوية لإلقاء نظرة على دور وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية لصنع بيئة عمل آمنة في ظل تحديات جائحة (كوفيد-19)، وتقديم الحلول الممكنة للرفع من كفاءة وفاعلية تلك الوحدات لضمان استمرارية الأعمال في ظل تفشي الوباء، بما يعزز مستوى وجودة الخدمات المقدمة، والحفاظ على المال العام وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.
وأتاح الديوان العام للمحاسبة التسجيل في المنتدى عن طريق الرابط https://tinyurl.com/GABForum2020.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
02:25 PM

"ديوان المحاسبة" ينظم منتدى المراجعة الداخلية في ظل جائحة "كوفيد-19".. غداً

"عن بعد" عبر تقنية الاتصال المرئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينظم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) المنتدى الافتراضي "المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد - 19)"، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة يوم غدٍ "عن بعد" عبر تقنية الاتصال المرئي.
وسيشهد المنتدى حواراً متخصصاً يستهدف مسؤولي وموظفي إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان على مستوى المملكة لتقديم الآليات والحلول في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.
وسيرتكز المنتدى على مجموعة من المحاور المختلفة في المراجعة الداخلية، تتضمن دور المراجعة الداخلية في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تواجه المنظمة، وقياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ومتابعة التزام المنظمة بالإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة، بالإضافة إلى مناقشة فرص التدريب والتطوير عن بعد للمراجعين الداخليين.
وسيجمع المنتدى الذي يقام تزامناً مع الشهر العالمي للمراجعة الداخلية نخبة من المتحدثين المهتمين والمختصين في مجالات المحاسبة والمراجعة الداخلية.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حيوية لإلقاء نظرة على دور وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية لصنع بيئة عمل آمنة في ظل تحديات جائحة (كوفيد-19)، وتقديم الحلول الممكنة للرفع من كفاءة وفاعلية تلك الوحدات لضمان استمرارية الأعمال في ظل تفشي الوباء، بما يعزز مستوى وجودة الخدمات المقدمة، والحفاظ على المال العام وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.
وأتاح الديوان العام للمحاسبة التسجيل في المنتدى عن طريق الرابط https://tinyurl.com/GABForum2020.

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