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أزيلوا القابس ولا تستخدموها.. "التجارة" تستدعي 77 ألف نشافة ملابس

بسبب احتمالية تلامس الوبر بالسخّان مما قد يؤدي إلى نشوب حريق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 77.364 نشّافة ملابس "ARISTON / INDESIT" مصنعة في 2004 - 2015.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بسبب احتمالية تلامس الوبر الزائد المتبقي من الملابس بسخّان النشّافة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

ودعت الوزارة للتأكد من شمولية النشافة وإزالة قابسها، وعدم استخدامها، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أزيلوا القابس ولا تستخدموها.. "التجارة" تستدعي 77 ألف نشافة ملابس
سبق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 77.364 نشّافة ملابس "ARISTON / INDESIT" مصنعة في 2004 - 2015.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بسبب احتمالية تلامس الوبر الزائد المتبقي من الملابس بسخّان النشّافة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

ودعت الوزارة للتأكد من شمولية النشافة وإزالة قابسها، وعدم استخدامها، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
02:04 PM

أزيلوا القابس ولا تستخدموها.. "التجارة" تستدعي 77 ألف نشافة ملابس

بسبب احتمالية تلامس الوبر بالسخّان مما قد يؤدي إلى نشوب حريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,270

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 77.364 نشّافة ملابس "ARISTON / INDESIT" مصنعة في 2004 - 2015.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بسبب احتمالية تلامس الوبر الزائد المتبقي من الملابس بسخّان النشّافة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

ودعت الوزارة للتأكد من شمولية النشافة وإزالة قابسها، وعدم استخدامها، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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