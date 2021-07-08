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لحوم مجهولة المصدر تغلق منشأة في ينبع.. البلدية ترصد 11 أخرى مخالفة

بعد جولة رقابية نفذت على المطابخ والمنشآت الغذائية لمتابعة الاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية محافظة ينبع منشأة لوجود لحوم مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة داخل منطقة التحضير، كما أسفرت عن رصد 11 منشأة مخالفة.
جاء ذلك بعد جولة رقابية نفذت على 32 منشأة لمتابعة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة والتأكد من امتثال المنشآت الغذائية والتجارية للإجراءات الوقائية مما أسفرت عن رصد 11 منشأة مخالفة وإغلاق منشأة لوجود لحوم مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة داخل منطقة التحضير.
يذكر أن بلدية محافظة ينبع تواصل متابعتها المستمرة لكافة المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية مشددة بعدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

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لحوم مجهولة المصدر تغلق منشأة في ينبع.. البلدية ترصد 11 أخرى مخالفة
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع منشأة لوجود لحوم مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة داخل منطقة التحضير، كما أسفرت عن رصد 11 منشأة مخالفة.
جاء ذلك بعد جولة رقابية نفذت على 32 منشأة لمتابعة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة والتأكد من امتثال المنشآت الغذائية والتجارية للإجراءات الوقائية مما أسفرت عن رصد 11 منشأة مخالفة وإغلاق منشأة لوجود لحوم مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة داخل منطقة التحضير.
يذكر أن بلدية محافظة ينبع تواصل متابعتها المستمرة لكافة المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية مشددة بعدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
03:46 PM

لحوم مجهولة المصدر تغلق منشأة في ينبع.. البلدية ترصد 11 أخرى مخالفة

بعد جولة رقابية نفذت على المطابخ والمنشآت الغذائية لمتابعة الاشتراطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع منشأة لوجود لحوم مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة داخل منطقة التحضير، كما أسفرت عن رصد 11 منشأة مخالفة.
جاء ذلك بعد جولة رقابية نفذت على 32 منشأة لمتابعة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة والتأكد من امتثال المنشآت الغذائية والتجارية للإجراءات الوقائية مما أسفرت عن رصد 11 منشأة مخالفة وإغلاق منشأة لوجود لحوم مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة داخل منطقة التحضير.
يذكر أن بلدية محافظة ينبع تواصل متابعتها المستمرة لكافة المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية مشددة بعدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

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