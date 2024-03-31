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الرئيس الصيني يهنئ قادة القمة العربية: تعزز السلام والاستقرار والتنمية

قال: تسعى إلى حل القضايا الساخنة وتبذل جهوداً دؤوبة لتقوية العالم العربي

وجّه رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، اليوم الأحد، إلى الرئيس الدوري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، الباجي قايد السبسي، رسالة تهنئة له ومن خلاله إلى بقية القادة العرب المجتمعين في تونس ضمن الدورة الثلاثين للقمة العربية.

وعبر الرئيس الصيني في رسالته التي سلمها مبعوث خاص له إلى "السبسي"، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لأعمال هذه القمة، مؤكداً تقدير بلاده لعمل جامعة الدول العربية التي قال إنها "تعمل على تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وتسعى إلى حل القضايا الساخنة، وتبذل جهوداً دؤوبة في سبيل تقوية العالم العربي من خلال التضامن"، وفق نص الرسالة.

ووفق ما نقلته وكالة "تونس إفريقيا" فقد أكد الرئيس شي جين بينغ حرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي "يداً بيد" من أجل تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة ودفع التعاون العملي وتنفيذ الإعلان التنفيذي الصيني العربي ببناء "الحزام و الطريق" بما يمنح "آفاقاً أجمل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين"، مذكراً في هذا الصدد بالعلاقات التقليدية الصينية- العربية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

وأضاف، في ذات السياق، أن الاتفاقيات المنبثقة عن الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني- العربي في بكين "يحمل منطلقاً تاريخياً جديداً للتعاون الودي بين الجانبين".

يذكر أن العاصمة الصينية بكين كانت قد احتضنت في يوليو 2018 أعمال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي صدر عنه "إعلان بكين". كما تم اعتماد "البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني للفترة من 2018 إلى 2020" ، وكذلك "الإعلان التنفيذي للتشارك العربي الصيني في بناء الحزام والطريق".

يذكر أنه تم إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني سنة 2004، وهو يمثل إطاراً للتعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وغيرها، وللتنسيق والتشاور بين الجانبين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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الرئيس الصيني يهنئ قادة القمة العربية: تعزز السلام والاستقرار والتنمية
سبق

وجّه رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، اليوم الأحد، إلى الرئيس الدوري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، الباجي قايد السبسي، رسالة تهنئة له ومن خلاله إلى بقية القادة العرب المجتمعين في تونس ضمن الدورة الثلاثين للقمة العربية.

وعبر الرئيس الصيني في رسالته التي سلمها مبعوث خاص له إلى "السبسي"، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لأعمال هذه القمة، مؤكداً تقدير بلاده لعمل جامعة الدول العربية التي قال إنها "تعمل على تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وتسعى إلى حل القضايا الساخنة، وتبذل جهوداً دؤوبة في سبيل تقوية العالم العربي من خلال التضامن"، وفق نص الرسالة.

ووفق ما نقلته وكالة "تونس إفريقيا" فقد أكد الرئيس شي جين بينغ حرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي "يداً بيد" من أجل تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة ودفع التعاون العملي وتنفيذ الإعلان التنفيذي الصيني العربي ببناء "الحزام و الطريق" بما يمنح "آفاقاً أجمل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين"، مذكراً في هذا الصدد بالعلاقات التقليدية الصينية- العربية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

وأضاف، في ذات السياق، أن الاتفاقيات المنبثقة عن الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني- العربي في بكين "يحمل منطلقاً تاريخياً جديداً للتعاون الودي بين الجانبين".

يذكر أن العاصمة الصينية بكين كانت قد احتضنت في يوليو 2018 أعمال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي صدر عنه "إعلان بكين". كما تم اعتماد "البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني للفترة من 2018 إلى 2020" ، وكذلك "الإعلان التنفيذي للتشارك العربي الصيني في بناء الحزام والطريق".

يذكر أنه تم إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني سنة 2004، وهو يمثل إطاراً للتعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وغيرها، وللتنسيق والتشاور بين الجانبين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
03:25 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:04 PM

الرئيس الصيني يهنئ قادة القمة العربية: تعزز السلام والاستقرار والتنمية

قال: تسعى إلى حل القضايا الساخنة وتبذل جهوداً دؤوبة لتقوية العالم العربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، اليوم الأحد، إلى الرئيس الدوري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، الباجي قايد السبسي، رسالة تهنئة له ومن خلاله إلى بقية القادة العرب المجتمعين في تونس ضمن الدورة الثلاثين للقمة العربية.

وعبر الرئيس الصيني في رسالته التي سلمها مبعوث خاص له إلى "السبسي"، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لأعمال هذه القمة، مؤكداً تقدير بلاده لعمل جامعة الدول العربية التي قال إنها "تعمل على تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وتسعى إلى حل القضايا الساخنة، وتبذل جهوداً دؤوبة في سبيل تقوية العالم العربي من خلال التضامن"، وفق نص الرسالة.

ووفق ما نقلته وكالة "تونس إفريقيا" فقد أكد الرئيس شي جين بينغ حرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي "يداً بيد" من أجل تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة ودفع التعاون العملي وتنفيذ الإعلان التنفيذي الصيني العربي ببناء "الحزام و الطريق" بما يمنح "آفاقاً أجمل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين"، مذكراً في هذا الصدد بالعلاقات التقليدية الصينية- العربية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

وأضاف، في ذات السياق، أن الاتفاقيات المنبثقة عن الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني- العربي في بكين "يحمل منطلقاً تاريخياً جديداً للتعاون الودي بين الجانبين".

يذكر أن العاصمة الصينية بكين كانت قد احتضنت في يوليو 2018 أعمال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي صدر عنه "إعلان بكين". كما تم اعتماد "البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني للفترة من 2018 إلى 2020" ، وكذلك "الإعلان التنفيذي للتشارك العربي الصيني في بناء الحزام والطريق".

يذكر أنه تم إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني سنة 2004، وهو يمثل إطاراً للتعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وغيرها، وللتنسيق والتشاور بين الجانبين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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