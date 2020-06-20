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الرئيس المصري للقوات الجوية: كونوا مستعدّين لأي مهمة داخل أو خارج الحدود

قال إن الجيش المصري ضمن الأقوى في المنطقة وقادر على حماية الأمن القومي

توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالشكر، قائلًا: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأكد "السيسي" أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

ووفق صحيفة "المصري اليوم": فقد جاءت تصريحات "السيسي" خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت.

وتفقّد الرئيس المصري أيضًا عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وقال السيسي مُوجهًا حديثه للوحدات المقاتلة للقوات الجوية: أنا سعيد إني ألتقي بكم النهاردة وأطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة.. جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام.. والحقيقة اللي شفته حتى الآن أمر عظيم جدًا وبيعكس قدرتنا.

وأضاف: الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكن هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي.. دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش.. وأنا متأكد إننا إذا احتجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم.. فيه كتير من الأنشطة يمكن محدش كتير يعرف عنها هنا في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا.. أكتر من ١٢٠٠ كيلومتر بيتم تأمينها بقالنا أكتر من ٧ سنوات بالقوات الجوية والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود وقوات كثيرة جدًا.

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الرئيس المصري للقوات الجوية: كونوا مستعدّين لأي مهمة داخل أو خارج الحدود
سبق

توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالشكر، قائلًا: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأكد "السيسي" أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

ووفق صحيفة "المصري اليوم": فقد جاءت تصريحات "السيسي" خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت.

وتفقّد الرئيس المصري أيضًا عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وقال السيسي مُوجهًا حديثه للوحدات المقاتلة للقوات الجوية: أنا سعيد إني ألتقي بكم النهاردة وأطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة.. جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام.. والحقيقة اللي شفته حتى الآن أمر عظيم جدًا وبيعكس قدرتنا.

وأضاف: الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكن هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي.. دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش.. وأنا متأكد إننا إذا احتجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم.. فيه كتير من الأنشطة يمكن محدش كتير يعرف عنها هنا في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا.. أكتر من ١٢٠٠ كيلومتر بيتم تأمينها بقالنا أكتر من ٧ سنوات بالقوات الجوية والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود وقوات كثيرة جدًا.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
03:24 PM

الرئيس المصري للقوات الجوية: كونوا مستعدّين لأي مهمة داخل أو خارج الحدود

قال إن الجيش المصري ضمن الأقوى في المنطقة وقادر على حماية الأمن القومي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,442

توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالشكر، قائلًا: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأكد "السيسي" أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

ووفق صحيفة "المصري اليوم": فقد جاءت تصريحات "السيسي" خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت.

وتفقّد الرئيس المصري أيضًا عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وقال السيسي مُوجهًا حديثه للوحدات المقاتلة للقوات الجوية: أنا سعيد إني ألتقي بكم النهاردة وأطمئن من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة.. جزء كبير هنا من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام.. والحقيقة اللي شفته حتى الآن أمر عظيم جدًا وبيعكس قدرتنا.

وأضاف: الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكن هو جيش رشيد.. جيش بيحمي مش بيهدد.. جيش بيأمن مش بيعتدي.. دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا ودي ثوابتنا اللي مابتتغيرش.. وأنا متأكد إننا إذا احتجنا منكم عمل وتضحيات زي ما بيتم.. فيه كتير من الأنشطة يمكن محدش كتير يعرف عنها هنا في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا.. أكتر من ١٢٠٠ كيلومتر بيتم تأمينها بقالنا أكتر من ٧ سنوات بالقوات الجوية والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود وقوات كثيرة جدًا.

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