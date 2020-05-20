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بريطانيا تنفذ برنامجاً لتعقب المخالطين لمصابي "كورونا" مطلع يونيو

يدار بـ25 ألف موظف يتتبعون 10 آلاف حالة يومياً

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن أن برنامجاً لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا، سيكون جاهزاً بحلول الأول من يونيو المقبل.

وأوضح "جونسون" أن الحكومة ستعيّن 25 ألف متعقب للعمل بالبرنامج بحلول بداية الشهر المقبل، سيكونون قادرين على تتبع عشرة آلاف حالة جديدة يومياً عندما سيكون إجمالي عدد الفحوص اليومية قد وصل إلى 200 ألف، وفقاً لـ"رويترز".

وخلال نقاش مع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، قال رئيس الوزراء: "لدينا ثقة متزايدة بأنه سيكون لدينا عملية للفحص والتتبع والفحص هي الأفضل، ستكون جاهزة في الأول من يونيو".

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تنفذ برنامجاً لتعقب المخالطين لمصابي "كورونا" مطلع يونيو
سبق

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن أن برنامجاً لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا، سيكون جاهزاً بحلول الأول من يونيو المقبل.

وأوضح "جونسون" أن الحكومة ستعيّن 25 ألف متعقب للعمل بالبرنامج بحلول بداية الشهر المقبل، سيكونون قادرين على تتبع عشرة آلاف حالة جديدة يومياً عندما سيكون إجمالي عدد الفحوص اليومية قد وصل إلى 200 ألف، وفقاً لـ"رويترز".

وخلال نقاش مع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، قال رئيس الوزراء: "لدينا ثقة متزايدة بأنه سيكون لدينا عملية للفحص والتتبع والفحص هي الأفضل، ستكون جاهزة في الأول من يونيو".

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
04:55 PM

بريطانيا تنفذ برنامجاً لتعقب المخالطين لمصابي "كورونا" مطلع يونيو

يدار بـ25 ألف موظف يتتبعون 10 آلاف حالة يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن أن برنامجاً لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا، سيكون جاهزاً بحلول الأول من يونيو المقبل.

وأوضح "جونسون" أن الحكومة ستعيّن 25 ألف متعقب للعمل بالبرنامج بحلول بداية الشهر المقبل، سيكونون قادرين على تتبع عشرة آلاف حالة جديدة يومياً عندما سيكون إجمالي عدد الفحوص اليومية قد وصل إلى 200 ألف، وفقاً لـ"رويترز".

وخلال نقاش مع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، قال رئيس الوزراء: "لدينا ثقة متزايدة بأنه سيكون لدينا عملية للفحص والتتبع والفحص هي الأفضل، ستكون جاهزة في الأول من يونيو".

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