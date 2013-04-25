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الرئيس السابق للنادي الأهلي الزويهري لـ"سبق" : الاستقرار والعمل على مشروع واضح طريق البطولات

طالب الجميع بتوحيد كلمتهم من أجل الكيان ..ووصف لقب الدوري أمام الهلال بالأجمل

طلب الرئيس السابق للنادي الأهلي مساعد الزويهري، من محبي النادي توحيد كلمتهم والالتفاف حول الكيان، من أجل مصلحة النادي أولاً وأخيرًا .

وقال "الزويهري" في تصريح لـ"سبق" : "وضع الأهلي الحالي لا يرتقي لطموحات جماهيره الكبيرة، وعلى الأهلاويين أن تكون كلمتهم واحدة ، والعمل على مشروع واضح على جميع الأصعدة الفنية والإدارية والتسويقية".

وتابع: "الأمر يحتاج إلى الاستقرار لأي إدارة ذات كفاءة، حتى يكون للعمل ثمرة ونتاج".

وعن أجمل لحظة في مسيرته الرياضية، قال "الزويهري" :"أجمل لحظة كانت مباراة حسم الأهلي للقب الدوري بعد غياب طويل أمام شقيقنا الهلال، وظفرنا بالفوز بعد توفيق الله ثم بدعم جماهيرنا الوفية، كما شاهدت فرحة التتويج على مُحيا الأمير خالد بن عبد الله، ومن أهم عناصر النجاح في حينها بعد توفيق الله قرب موسى المحياني معي قبل وبعد المنصب فكان نعم الرجل فكرًا وعملاً ووفاءً وأمانة.

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الرئيس السابق للنادي الأهلي الزويهري لـ"سبق" : الاستقرار والعمل على مشروع واضح طريق البطولات
سبق

طلب الرئيس السابق للنادي الأهلي مساعد الزويهري، من محبي النادي توحيد كلمتهم والالتفاف حول الكيان، من أجل مصلحة النادي أولاً وأخيرًا .

وقال "الزويهري" في تصريح لـ"سبق" : "وضع الأهلي الحالي لا يرتقي لطموحات جماهيره الكبيرة، وعلى الأهلاويين أن تكون كلمتهم واحدة ، والعمل على مشروع واضح على جميع الأصعدة الفنية والإدارية والتسويقية".

وتابع: "الأمر يحتاج إلى الاستقرار لأي إدارة ذات كفاءة، حتى يكون للعمل ثمرة ونتاج".

وعن أجمل لحظة في مسيرته الرياضية، قال "الزويهري" :"أجمل لحظة كانت مباراة حسم الأهلي للقب الدوري بعد غياب طويل أمام شقيقنا الهلال، وظفرنا بالفوز بعد توفيق الله ثم بدعم جماهيرنا الوفية، كما شاهدت فرحة التتويج على مُحيا الأمير خالد بن عبد الله، ومن أهم عناصر النجاح في حينها بعد توفيق الله قرب موسى المحياني معي قبل وبعد المنصب فكان نعم الرجل فكرًا وعملاً ووفاءً وأمانة.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
10:16 PM

الرئيس السابق للنادي الأهلي الزويهري لـ"سبق" : الاستقرار والعمل على مشروع واضح طريق البطولات

طالب الجميع بتوحيد كلمتهم من أجل الكيان ..ووصف لقب الدوري أمام الهلال بالأجمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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طلب الرئيس السابق للنادي الأهلي مساعد الزويهري، من محبي النادي توحيد كلمتهم والالتفاف حول الكيان، من أجل مصلحة النادي أولاً وأخيرًا .

وقال "الزويهري" في تصريح لـ"سبق" : "وضع الأهلي الحالي لا يرتقي لطموحات جماهيره الكبيرة، وعلى الأهلاويين أن تكون كلمتهم واحدة ، والعمل على مشروع واضح على جميع الأصعدة الفنية والإدارية والتسويقية".

وتابع: "الأمر يحتاج إلى الاستقرار لأي إدارة ذات كفاءة، حتى يكون للعمل ثمرة ونتاج".

وعن أجمل لحظة في مسيرته الرياضية، قال "الزويهري" :"أجمل لحظة كانت مباراة حسم الأهلي للقب الدوري بعد غياب طويل أمام شقيقنا الهلال، وظفرنا بالفوز بعد توفيق الله ثم بدعم جماهيرنا الوفية، كما شاهدت فرحة التتويج على مُحيا الأمير خالد بن عبد الله، ومن أهم عناصر النجاح في حينها بعد توفيق الله قرب موسى المحياني معي قبل وبعد المنصب فكان نعم الرجل فكرًا وعملاً ووفاءً وأمانة.

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