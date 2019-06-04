النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قصر الصفا.. ولي العهد يستقبل كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع

بحضور الأمير خالد بن سلمان وقَدِموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، صباح اليوم، في قصر الصفا بمكة المكرمة كلًّا من: مساعد سمو وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي والمستشار بمكتب سمو وزير الدفاع مدير إدارة الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع أ.خالد الريس، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -حفظه الله- وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قصر الصفا.. ولي العهد يستقبل كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، صباح اليوم، في قصر الصفا بمكة المكرمة كلًّا من: مساعد سمو وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي والمستشار بمكتب سمو وزير الدفاع مدير إدارة الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع أ.خالد الريس، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -حفظه الله- وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:18 AM
اخر تعديل
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
07:49 PM

قصر الصفا.. ولي العهد يستقبل كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع

بحضور الأمير خالد بن سلمان وقَدِموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
4
12,357

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، صباح اليوم، في قصر الصفا بمكة المكرمة كلًّا من: مساعد سمو وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي والمستشار بمكتب سمو وزير الدفاع مدير إدارة الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع أ.خالد الريس، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -حفظه الله- وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,134
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,281
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,905

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة