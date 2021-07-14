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"وافي" و"الوطنية للإسكان" يوقعان اتفاقية لتسويق مشاريع القطاع الخاص عبر "سكني"

في إطار مساعي زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030

وقّع برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" والشركة الوطنية للإسكان (NHC) اتفاقية تعاون مشترك لتمكين تسويق وبيع مشاريع القطاع الخاص المرخصة "على الخارطة" عبر موقع وتطبيق "سكني".

جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنظيم النشاط العقاري وتعزيز الاستثمار بالقطاع وحماية حقوق المواطنين، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير.

وتهدف الاتفاقية إلى تسويق مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من البرنامج وتحفيز المعروض العقاري، ضمن خيارات متعددة وبأسعار وجودة مناسبة توائم احتياجات ورغبات الأسر السعودية عبر موقع وتطبيق "سكني".

وقال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: الاتفاقية ستمكن تسويق مشاريع القطاع الخاص المرخصة "على الخارطة" من قِبل وافي من خلال منصة "سكني"، والحصول على خدمات معززة لكفاءة البيع من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والموثوقة لتلك المشاريع ومواصفاتها ومراحل تنفيذها وجاهزيتها علاوةً على إمكانية حجزها من قبل المستفيدين بما يضمن حفظ حقوق الجميع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن الاتفاقية ستعمل على إتاحة خيارات سكنية متعددة في جميع مناطق المملكة للأسر السعودية ضمن استحقاق فوري عبر منصة "سكني" الرقميّة، بهدف تسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية لمنزلها الأول ضمن منصة شاملة كوجهة أولى للخدمات الإسكانية في المملكة وفق إجراءات إلكترونية ميسرة.

يُذكر أن برنامج "وافي" يقدم حوكمة للقطاع العقاري تضمن حفظ حقوق المواطنين والمطورين والممولين على حدٍ سواء، وذلك عند شراء الوحدات العقارية على الخارطة بإيداع مبالغ الشراء في حسابات ضمان مخصصة لكل مشروع للتصرّف بها وفقاً لنسب الإنجاز وجدول الدفعات.

ويُلزِم البرنامج شركات التطوير العقاري بوجود مكاتب استشارية مرخصة للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة، وتقديم ميزات تنافسية للوحدات السكنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وافي" و"الوطنية للإسكان" يوقعان اتفاقية لتسويق مشاريع القطاع الخاص عبر "سكني"
سبق

وقّع برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" والشركة الوطنية للإسكان (NHC) اتفاقية تعاون مشترك لتمكين تسويق وبيع مشاريع القطاع الخاص المرخصة "على الخارطة" عبر موقع وتطبيق "سكني".

جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنظيم النشاط العقاري وتعزيز الاستثمار بالقطاع وحماية حقوق المواطنين، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير.

وتهدف الاتفاقية إلى تسويق مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من البرنامج وتحفيز المعروض العقاري، ضمن خيارات متعددة وبأسعار وجودة مناسبة توائم احتياجات ورغبات الأسر السعودية عبر موقع وتطبيق "سكني".

وقال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: الاتفاقية ستمكن تسويق مشاريع القطاع الخاص المرخصة "على الخارطة" من قِبل وافي من خلال منصة "سكني"، والحصول على خدمات معززة لكفاءة البيع من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والموثوقة لتلك المشاريع ومواصفاتها ومراحل تنفيذها وجاهزيتها علاوةً على إمكانية حجزها من قبل المستفيدين بما يضمن حفظ حقوق الجميع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن الاتفاقية ستعمل على إتاحة خيارات سكنية متعددة في جميع مناطق المملكة للأسر السعودية ضمن استحقاق فوري عبر منصة "سكني" الرقميّة، بهدف تسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية لمنزلها الأول ضمن منصة شاملة كوجهة أولى للخدمات الإسكانية في المملكة وفق إجراءات إلكترونية ميسرة.

يُذكر أن برنامج "وافي" يقدم حوكمة للقطاع العقاري تضمن حفظ حقوق المواطنين والمطورين والممولين على حدٍ سواء، وذلك عند شراء الوحدات العقارية على الخارطة بإيداع مبالغ الشراء في حسابات ضمان مخصصة لكل مشروع للتصرّف بها وفقاً لنسب الإنجاز وجدول الدفعات.

ويُلزِم البرنامج شركات التطوير العقاري بوجود مكاتب استشارية مرخصة للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة، وتقديم ميزات تنافسية للوحدات السكنية.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:12 PM

"وافي" و"الوطنية للإسكان" يوقعان اتفاقية لتسويق مشاريع القطاع الخاص عبر "سكني"

في إطار مساعي زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" والشركة الوطنية للإسكان (NHC) اتفاقية تعاون مشترك لتمكين تسويق وبيع مشاريع القطاع الخاص المرخصة "على الخارطة" عبر موقع وتطبيق "سكني".

جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنظيم النشاط العقاري وتعزيز الاستثمار بالقطاع وحماية حقوق المواطنين، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير.

وتهدف الاتفاقية إلى تسويق مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من البرنامج وتحفيز المعروض العقاري، ضمن خيارات متعددة وبأسعار وجودة مناسبة توائم احتياجات ورغبات الأسر السعودية عبر موقع وتطبيق "سكني".

وقال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: الاتفاقية ستمكن تسويق مشاريع القطاع الخاص المرخصة "على الخارطة" من قِبل وافي من خلال منصة "سكني"، والحصول على خدمات معززة لكفاءة البيع من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والموثوقة لتلك المشاريع ومواصفاتها ومراحل تنفيذها وجاهزيتها علاوةً على إمكانية حجزها من قبل المستفيدين بما يضمن حفظ حقوق الجميع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن الاتفاقية ستعمل على إتاحة خيارات سكنية متعددة في جميع مناطق المملكة للأسر السعودية ضمن استحقاق فوري عبر منصة "سكني" الرقميّة، بهدف تسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية لمنزلها الأول ضمن منصة شاملة كوجهة أولى للخدمات الإسكانية في المملكة وفق إجراءات إلكترونية ميسرة.

يُذكر أن برنامج "وافي" يقدم حوكمة للقطاع العقاري تضمن حفظ حقوق المواطنين والمطورين والممولين على حدٍ سواء، وذلك عند شراء الوحدات العقارية على الخارطة بإيداع مبالغ الشراء في حسابات ضمان مخصصة لكل مشروع للتصرّف بها وفقاً لنسب الإنجاز وجدول الدفعات.

ويُلزِم البرنامج شركات التطوير العقاري بوجود مكاتب استشارية مرخصة للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة، وتقديم ميزات تنافسية للوحدات السكنية.

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