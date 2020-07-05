النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الباحة.. قِبلة السياحة الصيفية بالسعودية.. هنا ثاني أطول مسار بآسيا ومشروع "الانزلاق الحر"

عدسة "سبق" تتجول في منتزهات "رغدان" و"حديقة الأمير حسام"

تعد مدينة الباحة من أهم مصايف المملكة، حيث تستقبل فصل الصيف بحلتها الخضراء، كما تتمتع بالكثير من أماكن الجذب السياحي.

وتتميز الباحة بمنتزهاتها، وغاباتها الخضراء، واعتدال طقسها في فصل الصيف، وقراها القديمة، ومدرجاتها الزراعية، بالإضافة إلى الكثير من المواقع السياحية والتاريخية.

عدسة "سبق" تجولت في منتزه غابة رغدان، والذي يعد من أهم وجهات السياحة في السعودية عامة، والسياحة في الباحة بشكل خاص، إذ يمتاز بمناظره الطبيعية الخلابة، ويضم مرافق خدمية متنوعة. كما يضم مشروع الانزلاق الحُر، وهو ثاني أطول مسار في آسيا والشرق الأوسط.

كما زارت "سبق" حديقة الأمير حسام بن سعود التي تمنح الزوار أجمل إطلالة على المدينة، فهي منتجع سياحي يمتد على مساحة شاسعة، وبها الكثير من المرافق الخدمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الباحة.. قِبلة السياحة الصيفية بالسعودية.. هنا ثاني أطول مسار بآسيا ومشروع "الانزلاق الحر"
سبق

تعد مدينة الباحة من أهم مصايف المملكة، حيث تستقبل فصل الصيف بحلتها الخضراء، كما تتمتع بالكثير من أماكن الجذب السياحي.

وتتميز الباحة بمنتزهاتها، وغاباتها الخضراء، واعتدال طقسها في فصل الصيف، وقراها القديمة، ومدرجاتها الزراعية، بالإضافة إلى الكثير من المواقع السياحية والتاريخية.

عدسة "سبق" تجولت في منتزه غابة رغدان، والذي يعد من أهم وجهات السياحة في السعودية عامة، والسياحة في الباحة بشكل خاص، إذ يمتاز بمناظره الطبيعية الخلابة، ويضم مرافق خدمية متنوعة. كما يضم مشروع الانزلاق الحُر، وهو ثاني أطول مسار في آسيا والشرق الأوسط.

كما زارت "سبق" حديقة الأمير حسام بن سعود التي تمنح الزوار أجمل إطلالة على المدينة، فهي منتجع سياحي يمتد على مساحة شاسعة، وبها الكثير من المرافق الخدمية.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:16 PM

الباحة.. قِبلة السياحة الصيفية بالسعودية.. هنا ثاني أطول مسار بآسيا ومشروع "الانزلاق الحر"

عدسة "سبق" تتجول في منتزهات "رغدان" و"حديقة الأمير حسام"

A A A
سويد الحارثي - الباحة
8
6,265

تعد مدينة الباحة من أهم مصايف المملكة، حيث تستقبل فصل الصيف بحلتها الخضراء، كما تتمتع بالكثير من أماكن الجذب السياحي.

وتتميز الباحة بمنتزهاتها، وغاباتها الخضراء، واعتدال طقسها في فصل الصيف، وقراها القديمة، ومدرجاتها الزراعية، بالإضافة إلى الكثير من المواقع السياحية والتاريخية.

عدسة "سبق" تجولت في منتزه غابة رغدان، والذي يعد من أهم وجهات السياحة في السعودية عامة، والسياحة في الباحة بشكل خاص، إذ يمتاز بمناظره الطبيعية الخلابة، ويضم مرافق خدمية متنوعة. كما يضم مشروع الانزلاق الحُر، وهو ثاني أطول مسار في آسيا والشرق الأوسط.

كما زارت "سبق" حديقة الأمير حسام بن سعود التي تمنح الزوار أجمل إطلالة على المدينة، فهي منتجع سياحي يمتد على مساحة شاسعة، وبها الكثير من المرافق الخدمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,595
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,556
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,811

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقىمن الحي..!

الميت أبقىمن الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة