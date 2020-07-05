الباحة.. قِبلة السياحة الصيفية بالسعودية.. هنا ثاني أطول مسار بآسيا ومشروع "الانزلاق الحر"

عدسة "سبق" تتجول في منتزهات "رغدان" و"حديقة الأمير حسام"

تعد مدينة الباحة من أهم مصايف المملكة، حيث تستقبل فصل الصيف بحلتها الخضراء، كما تتمتع بالكثير من أماكن الجذب السياحي.



وتتميز الباحة بمنتزهاتها، وغاباتها الخضراء، واعتدال طقسها في فصل الصيف، وقراها القديمة، ومدرجاتها الزراعية، بالإضافة إلى الكثير من المواقع السياحية والتاريخية.



عدسة "سبق" تجولت في منتزه غابة رغدان، والذي يعد من أهم وجهات السياحة في السعودية عامة، والسياحة في الباحة بشكل خاص، إذ يمتاز بمناظره الطبيعية الخلابة، ويضم مرافق خدمية متنوعة. كما يضم مشروع الانزلاق الحُر، وهو ثاني أطول مسار في آسيا والشرق الأوسط.



كما زارت "سبق" حديقة الأمير حسام بن سعود التي تمنح الزوار أجمل إطلالة على المدينة، فهي منتجع سياحي يمتد على مساحة شاسعة، وبها الكثير من المرافق الخدمية.