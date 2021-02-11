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كلية الملك فهد الأمنية تطرح وظائف عسكرية نسائية برتبة "جندي أول"

فتح باب التقديم اعتبارًا من السبت القادم عبر منصة "أبشر" للتوظيف

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل

للعمل في كلية الملك فهد الأمنية برتبة "جندي أول"، للكادر النسائي.

وحددت "الإدارة" موعد استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق ١/ ٧ / ١٤٤٢هـ وحتى يوم الخميس الموافق ٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ عبر منصة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa.

واشترطت "إدارة القبول المركزي" في المتقدمة أن تكون حاصلة على مؤهل الدبلوم، وسعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت

مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف

والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

كما تضمنت الشروط ضرورة أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، ولم يسبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام

الخدمة العسكرية أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، ثم أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات

القبول، مع توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها وضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

وتتضمن الشروط أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كلية الملك فهد الأمنية تطرح وظائف عسكرية نسائية برتبة "جندي أول"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل

للعمل في كلية الملك فهد الأمنية برتبة "جندي أول"، للكادر النسائي.

وحددت "الإدارة" موعد استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق ١/ ٧ / ١٤٤٢هـ وحتى يوم الخميس الموافق ٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ عبر منصة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa.

واشترطت "إدارة القبول المركزي" في المتقدمة أن تكون حاصلة على مؤهل الدبلوم، وسعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت

مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف

والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

كما تضمنت الشروط ضرورة أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، ولم يسبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام

الخدمة العسكرية أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، ثم أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات

القبول، مع توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها وضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

وتتضمن الشروط أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
05:52 PM

كلية الملك فهد الأمنية تطرح وظائف عسكرية نسائية برتبة "جندي أول"

فتح باب التقديم اعتبارًا من السبت القادم عبر منصة "أبشر" للتوظيف

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
2,138

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل

للعمل في كلية الملك فهد الأمنية برتبة "جندي أول"، للكادر النسائي.

وحددت "الإدارة" موعد استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق ١/ ٧ / ١٤٤٢هـ وحتى يوم الخميس الموافق ٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ عبر منصة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa.

واشترطت "إدارة القبول المركزي" في المتقدمة أن تكون حاصلة على مؤهل الدبلوم، وسعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت

مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف

والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

كما تضمنت الشروط ضرورة أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، ولم يسبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام

الخدمة العسكرية أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، ثم أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات

القبول، مع توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها وضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

وتتضمن الشروط أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني.

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