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رغم استمراره لمدة شهر.. إغلاق بريطانيا قد يمدَّد مرة أخرى لاحتواء "كورونا"

"جوف" أشار إلى أن الإجراء يحمي الخدمة الصحية من الانهيار

حذَّر مايكل جوف، العضو البارز بمجلس الوزراء، اليوم الأحد من أن الإغلاق لمدة شهر واحد على إنجلترا الذي أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس قد يمدَّد لاحتواء الموجة الثانية من جائحة "كوفيد -19".

وردًّا على سؤال حول إمكانية تمديد الإغلاق إلى ما بعد أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قال الوزير "جوف" لشبكة سكاي نيوز: "نعم".

وأضاف: "يمكننا أن نقول بشكل قاطع إنه ما لم نتخذ إجراء الآن فإن الخدمة الصحية ستكون غارقة بطرق لا يمكن لأي منا قبولها"، وفقًا لـ"رويترز".

وتكافح المملكة المتحدة، التي لديها أكبر حصيلة رسمية للوفيات في أوروبا بسبب "كورونا"، مع أكثر من 20000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًّا، وحذر العلماء من احتمال تجاوز أسوأ سيناريو، وهو 80.000 حالة وفاة.


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رغم استمراره لمدة شهر.. إغلاق بريطانيا قد يمدَّد مرة أخرى لاحتواء "كورونا"
سبق

حذَّر مايكل جوف، العضو البارز بمجلس الوزراء، اليوم الأحد من أن الإغلاق لمدة شهر واحد على إنجلترا الذي أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس قد يمدَّد لاحتواء الموجة الثانية من جائحة "كوفيد -19".

وردًّا على سؤال حول إمكانية تمديد الإغلاق إلى ما بعد أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قال الوزير "جوف" لشبكة سكاي نيوز: "نعم".

وأضاف: "يمكننا أن نقول بشكل قاطع إنه ما لم نتخذ إجراء الآن فإن الخدمة الصحية ستكون غارقة بطرق لا يمكن لأي منا قبولها"، وفقًا لـ"رويترز".

وتكافح المملكة المتحدة، التي لديها أكبر حصيلة رسمية للوفيات في أوروبا بسبب "كورونا"، مع أكثر من 20000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًّا، وحذر العلماء من احتمال تجاوز أسوأ سيناريو، وهو 80.000 حالة وفاة.


01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
08:36 PM

رغم استمراره لمدة شهر.. إغلاق بريطانيا قد يمدَّد مرة أخرى لاحتواء "كورونا"

"جوف" أشار إلى أن الإجراء يحمي الخدمة الصحية من الانهيار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّر مايكل جوف، العضو البارز بمجلس الوزراء، اليوم الأحد من أن الإغلاق لمدة شهر واحد على إنجلترا الذي أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس قد يمدَّد لاحتواء الموجة الثانية من جائحة "كوفيد -19".

وردًّا على سؤال حول إمكانية تمديد الإغلاق إلى ما بعد أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قال الوزير "جوف" لشبكة سكاي نيوز: "نعم".

وأضاف: "يمكننا أن نقول بشكل قاطع إنه ما لم نتخذ إجراء الآن فإن الخدمة الصحية ستكون غارقة بطرق لا يمكن لأي منا قبولها"، وفقًا لـ"رويترز".

وتكافح المملكة المتحدة، التي لديها أكبر حصيلة رسمية للوفيات في أوروبا بسبب "كورونا"، مع أكثر من 20000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًّا، وحذر العلماء من احتمال تجاوز أسوأ سيناريو، وهو 80.000 حالة وفاة.


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