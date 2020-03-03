النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة " تدعو إلى إبداء الآراء م على مسودة نظام الجباية

آخر موعد لاستقبال الملاحظات 31مارس الجاري

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عموم المختصين والأطراف المعنيين أصحاب العلاقة إلى الاطلاع وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مسودة نظام جباية الزكاة، عبر موقع الهيئة الإلكتروني Gazt.gov.sa.

وقد حددت الثلاثاء 7/8/ 1441هـ الموافق 31/ 3/ 2020م آخر موعد لاستقبال الملاحظات.

ويهدف مشروع نظام جباية الزكاة إلى تحسين آليات جباية الزكاة، ورفع كفاءة إجراءاتها، ومواكبة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، ورغبة في تحقيق أعلى درجات الالتزام من قِبل المكلفين، وفقًا لأفضل الممارسات المهنية.

ويأتي النظام امتداداً لاختصاص الهيئة المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465)، وتاريخ 20/ 7/ 1438هـ الذي نص على "القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية".

وللاطلاع على مسودة النظام يمكن زيارة موقع الهيئة عبر الرابط التالي : https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/UnderConsultations/Pages/Rule_001.aspx

الزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة " تدعو إلى إبداء الآراء م على مسودة نظام الجباية
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عموم المختصين والأطراف المعنيين أصحاب العلاقة إلى الاطلاع وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مسودة نظام جباية الزكاة، عبر موقع الهيئة الإلكتروني Gazt.gov.sa.

وقد حددت الثلاثاء 7/8/ 1441هـ الموافق 31/ 3/ 2020م آخر موعد لاستقبال الملاحظات.

ويهدف مشروع نظام جباية الزكاة إلى تحسين آليات جباية الزكاة، ورفع كفاءة إجراءاتها، ومواكبة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، ورغبة في تحقيق أعلى درجات الالتزام من قِبل المكلفين، وفقًا لأفضل الممارسات المهنية.

ويأتي النظام امتداداً لاختصاص الهيئة المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465)، وتاريخ 20/ 7/ 1438هـ الذي نص على "القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية".

وللاطلاع على مسودة النظام يمكن زيارة موقع الهيئة عبر الرابط التالي : https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/UnderConsultations/Pages/Rule_001.aspx

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
04:20 PM

"الزكاة " تدعو إلى إبداء الآراء م على مسودة نظام الجباية

آخر موعد لاستقبال الملاحظات 31مارس الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
741

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عموم المختصين والأطراف المعنيين أصحاب العلاقة إلى الاطلاع وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مسودة نظام جباية الزكاة، عبر موقع الهيئة الإلكتروني Gazt.gov.sa.

وقد حددت الثلاثاء 7/8/ 1441هـ الموافق 31/ 3/ 2020م آخر موعد لاستقبال الملاحظات.

ويهدف مشروع نظام جباية الزكاة إلى تحسين آليات جباية الزكاة، ورفع كفاءة إجراءاتها، ومواكبة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، ورغبة في تحقيق أعلى درجات الالتزام من قِبل المكلفين، وفقًا لأفضل الممارسات المهنية.

ويأتي النظام امتداداً لاختصاص الهيئة المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465)، وتاريخ 20/ 7/ 1438هـ الذي نص على "القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية".

وللاطلاع على مسودة النظام يمكن زيارة موقع الهيئة عبر الرابط التالي : https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/UnderConsultations/Pages/Rule_001.aspx

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,750
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,902
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,104

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة