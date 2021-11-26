زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند.. صباح اليوم
لم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها
ضرب زلزال بقوة 6 درجات المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند صباح اليوم.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد 126 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة أيزاول بولاية ميزورام- شمال شرقي الهند، وعلى عمق 30 كيلومتراً، ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال.
زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند.. صباح اليوم
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-26
ضرب زلزال بقوة 6 درجات المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند صباح اليوم.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد 126 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة أيزاول بولاية ميزورام- شمال شرقي الهند، وعلى عمق 30 كيلومتراً، ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال.
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:22 PM
زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند.. صباح اليوم
ضرب زلزال بقوة 6 درجات المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند صباح اليوم.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد 126 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة أيزاول بولاية ميزورام- شمال شرقي الهند، وعلى عمق 30 كيلومتراً، ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال.