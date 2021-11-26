وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد 126 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة أيزاول بولاية ميزورام- شمال شرقي الهند، وعلى عمق 30 كيلومتراً، ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند.. صباح اليوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-26 ضرب زلزال بقوة 6 درجات المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند صباح اليوم. وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد 126 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة أيزاول بولاية ميزورام- شمال شرقي الهند، وعلى عمق 30 كيلومتراً، ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 01:22 PM

زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند.. صباح اليوم لم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها





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ضرب زلزال بقوة 6 درجات المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند صباح اليوم.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد 126 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة أيزاول بولاية ميزورام- شمال شرقي الهند، وعلى عمق 30 كيلومتراً، ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال.