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شاهد "وادي قنونا".. طبيعة ساحرة وخدمات مفقودة

جمال وطقس أخاذ ومياه تجري وخضرة تكسو جنباته

يمتاز وادي قنونا بمحافظة العرضيات، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي واعتدال الطقس؛ ما أسهم في جذب عديد من المتنزّهين.

ويطالب الأهالي والمتنزهون في هذا الوادي، جهة الاختصاص، بالاهتمام به وتزويده بالخدمات اللازمة، مؤكدين أن الوادي يفتقد عديداً من الخدمات الضرورية.

وأكّد الأهالي لـ"سبق"، ضرورة ايجاد خدمات تقدم للسياح في هذا الموقع، ومن ضمنها توسيع الطريق الرابط بين المعقص والفايجة، وإنشاء عبّارات لمجاري الأودية؛ حيث تقطع الطريق أودية عدة، هي: الملاح، حضرة، حوية.

كما يفتقر وادي قنونا إلى أماكن الجلوس المهيأة بمظلات وأماكن شواء وإنارة للجلوس ليلاً.

ووثّقت عدسة "سبق"، أمس السبت، مقطع فيديو لمشاهد بديعة للتنوّع البيئي بوادي قنونا.

وادي قنونا محافظة العرضيات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "وادي قنونا".. طبيعة ساحرة وخدمات مفقودة
سبق

يمتاز وادي قنونا بمحافظة العرضيات، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي واعتدال الطقس؛ ما أسهم في جذب عديد من المتنزّهين.

ويطالب الأهالي والمتنزهون في هذا الوادي، جهة الاختصاص، بالاهتمام به وتزويده بالخدمات اللازمة، مؤكدين أن الوادي يفتقد عديداً من الخدمات الضرورية.

وأكّد الأهالي لـ"سبق"، ضرورة ايجاد خدمات تقدم للسياح في هذا الموقع، ومن ضمنها توسيع الطريق الرابط بين المعقص والفايجة، وإنشاء عبّارات لمجاري الأودية؛ حيث تقطع الطريق أودية عدة، هي: الملاح، حضرة، حوية.

كما يفتقر وادي قنونا إلى أماكن الجلوس المهيأة بمظلات وأماكن شواء وإنارة للجلوس ليلاً.

ووثّقت عدسة "سبق"، أمس السبت، مقطع فيديو لمشاهد بديعة للتنوّع البيئي بوادي قنونا.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
01:55 PM

شاهد "وادي قنونا".. طبيعة ساحرة وخدمات مفقودة

جمال وطقس أخاذ ومياه تجري وخضرة تكسو جنباته

A A A
سويد الحارثي - العرضيات
2
2,036

يمتاز وادي قنونا بمحافظة العرضيات، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي واعتدال الطقس؛ ما أسهم في جذب عديد من المتنزّهين.

ويطالب الأهالي والمتنزهون في هذا الوادي، جهة الاختصاص، بالاهتمام به وتزويده بالخدمات اللازمة، مؤكدين أن الوادي يفتقد عديداً من الخدمات الضرورية.

وأكّد الأهالي لـ"سبق"، ضرورة ايجاد خدمات تقدم للسياح في هذا الموقع، ومن ضمنها توسيع الطريق الرابط بين المعقص والفايجة، وإنشاء عبّارات لمجاري الأودية؛ حيث تقطع الطريق أودية عدة، هي: الملاح، حضرة، حوية.

كما يفتقر وادي قنونا إلى أماكن الجلوس المهيأة بمظلات وأماكن شواء وإنارة للجلوس ليلاً.

ووثّقت عدسة "سبق"، أمس السبت، مقطع فيديو لمشاهد بديعة للتنوّع البيئي بوادي قنونا.

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