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"أمانة جازان" تدهم أحد المستودعات المخالفة للأنظمة وتصادر بضائع فاسدة

أمين المنطقة وجّه بتكثيف أعمال الرقابة المرتبطة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

قامت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات وبمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة، اليوم الثلاثاء، بمداهمة أحد المستودعات المخالفة للأنظمة.

وتفصيلاً، وجّه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "ابن سعيدان": إن هذه الجولات تأتي بمتابعة وحرص وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل وتوجيهاته للأمانات والبلديات بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة.

وفي ختام جولتهم الرقابية تم توجيه المخالفات للشركة وفقًا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية وتم مصادرة ما ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي كما تم إلزام الشركة بتطبيق الاشتراطات الصحية لمساكن العمال.

جازان أمانة جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة جازان" تدهم أحد المستودعات المخالفة للأنظمة وتصادر بضائع فاسدة
سبق

قامت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات وبمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة، اليوم الثلاثاء، بمداهمة أحد المستودعات المخالفة للأنظمة.

وتفصيلاً، وجّه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "ابن سعيدان": إن هذه الجولات تأتي بمتابعة وحرص وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل وتوجيهاته للأمانات والبلديات بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة.

وفي ختام جولتهم الرقابية تم توجيه المخالفات للشركة وفقًا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية وتم مصادرة ما ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي كما تم إلزام الشركة بتطبيق الاشتراطات الصحية لمساكن العمال.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:33 AM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:52 AM

"أمانة جازان" تدهم أحد المستودعات المخالفة للأنظمة وتصادر بضائع فاسدة

أمين المنطقة وجّه بتكثيف أعمال الرقابة المرتبطة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
فهد كاملي - جازان
2
1,835

قامت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات وبمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة، اليوم الثلاثاء، بمداهمة أحد المستودعات المخالفة للأنظمة.

وتفصيلاً، وجّه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "ابن سعيدان": إن هذه الجولات تأتي بمتابعة وحرص وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل وتوجيهاته للأمانات والبلديات بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة.

وفي ختام جولتهم الرقابية تم توجيه المخالفات للشركة وفقًا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية وتم مصادرة ما ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي كما تم إلزام الشركة بتطبيق الاشتراطات الصحية لمساكن العمال.

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