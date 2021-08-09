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"تعليم جدة" يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

قالت: بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ4 من شهر محرم الجاري

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أمس، اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت إدارة تعليم جدة، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام "نور"؛ في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ4 من شهر محرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.

ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين، عن طريق القنوات الإلكترونية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم جدة" يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أمس، اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت إدارة تعليم جدة، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام "نور"؛ في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ4 من شهر محرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.

ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين، عن طريق القنوات الإلكترونية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
10:57 AM

"تعليم جدة" يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

قالت: بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ4 من شهر محرم الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أمس، اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت إدارة تعليم جدة، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام "نور"؛ في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ4 من شهر محرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.

ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين، عن طريق القنوات الإلكترونية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

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