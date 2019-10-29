لأول مرة.. "عسير المركزي" يجري عملية نوعية للتحفيز العصبي للمثانة البولية

أجراها فريق طبي بقسم جراحة الكلى بقيادة استشاري التخصص "محمد عسيري"

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي، عملية نوعية هي الأولى من نوعها بالمنطقة، وذلك بإجراء تحفيز عصبي للمثانة البولية.

وتفصيلًا: أجريت العملية من قبل الفريق الطبي بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية، بقيادة استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وأعصاب المسالك وجراحة الحوض الترميمية الدكتور محمد ظافر عسيري.

وأوضح الدكتور محمد عسيري أن هذه التقنية العلاجية تستخدم في علاج: المثانة العصبية، فرط التبول، انحباس التبول، اعتلالات التبول والسلس، آلام الحوض، المثانة والبروستاتا المزمنة، السلس في الجهاز الهضمي.

وثمّن الفريق الطبي جهود ودعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عايض عسيري، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور، في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

