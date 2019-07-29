النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

جراحة الـ7 ساعات بمستشفى سليمان الحبيب توقف انتشار ورم خبيث بجسد خمسيني

تم خلالها استئصال المثانة والغدد الليمفاوية وتحويل مجرى البول

تمكّن فريق طبي جراحي متخصص في جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر من إيقاف انتشار أورام خبيثة في المثانة لرجل خمسيني واستئصال المثانة والغدد الليمفاوية وتحويل مجرى البول في عملية جراحية معقدة.

وقال الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى إن الحالة جاءت محولة من أحد المستشفيات، فتم إخضاعه لفحوصات وتحاليل طبية دقيقة، أكدت نتائجها الحاجة الماسة للتدخل الجراحي العاجل، حيث أجريت له عملية جراحية استمرت نحو "7" ساعات، تم فيها استئصال المثانة والغدد اللمفاوية، ومن ثم تحويل مجرى البول.

وأضاف "الشهراني": رغم أن العملية كانت معقدة إلا أنها الحمد لله مضت في كل مراحلها كما خطط لها في الخطة العلاجية، وتم تحويل المريض من غرفة العمليات إلى العناية المركزة، وظل منوماً فيها لمدة 24 ساعة ومن ثم حُولَ إلى جناح الجراحة، وأمضى فيها نحو أسبوع محاطاً بالعناية الطبية الحثيثة إلى أن سُمح له بالمغادرة إلى المنزل بعد تحسن حالته الصحية.

وتابع: هذا النوع من العمليات تحتاج إلى فريق طبي في جراحة المسالك والتخدير والتمريض، متميز ويتسم بالدقة والقدرة على التعامل مع هذه التشعبات وإتمام العملية باحترافية عالية، وهي أيضاً تحتاج إلى مستشفيات كبيرة تتوفر فيها غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.

ولفت "الشهراني" إلى أن مثل هذه العمليات إلى وقت قريب كانت تجرى فقط في المراكز الطبية الحكومية المتخصصة، وإجرائها في مستشفى سليمان الحبيب بهذا النجاح الكبير يمثل إنجازاً ليس فقط للمجموعة، بل لكل مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جراحة الـ7 ساعات بمستشفى سليمان الحبيب توقف انتشار ورم خبيث بجسد خمسيني
سبق

تمكّن فريق طبي جراحي متخصص في جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر من إيقاف انتشار أورام خبيثة في المثانة لرجل خمسيني واستئصال المثانة والغدد الليمفاوية وتحويل مجرى البول في عملية جراحية معقدة.

وقال الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى إن الحالة جاءت محولة من أحد المستشفيات، فتم إخضاعه لفحوصات وتحاليل طبية دقيقة، أكدت نتائجها الحاجة الماسة للتدخل الجراحي العاجل، حيث أجريت له عملية جراحية استمرت نحو "7" ساعات، تم فيها استئصال المثانة والغدد اللمفاوية، ومن ثم تحويل مجرى البول.

وأضاف "الشهراني": رغم أن العملية كانت معقدة إلا أنها الحمد لله مضت في كل مراحلها كما خطط لها في الخطة العلاجية، وتم تحويل المريض من غرفة العمليات إلى العناية المركزة، وظل منوماً فيها لمدة 24 ساعة ومن ثم حُولَ إلى جناح الجراحة، وأمضى فيها نحو أسبوع محاطاً بالعناية الطبية الحثيثة إلى أن سُمح له بالمغادرة إلى المنزل بعد تحسن حالته الصحية.

وتابع: هذا النوع من العمليات تحتاج إلى فريق طبي في جراحة المسالك والتخدير والتمريض، متميز ويتسم بالدقة والقدرة على التعامل مع هذه التشعبات وإتمام العملية باحترافية عالية، وهي أيضاً تحتاج إلى مستشفيات كبيرة تتوفر فيها غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.

ولفت "الشهراني" إلى أن مثل هذه العمليات إلى وقت قريب كانت تجرى فقط في المراكز الطبية الحكومية المتخصصة، وإجرائها في مستشفى سليمان الحبيب بهذا النجاح الكبير يمثل إنجازاً ليس فقط للمجموعة، بل لكل مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في المملكة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:45 AM

جراحة الـ7 ساعات بمستشفى سليمان الحبيب توقف انتشار ورم خبيث بجسد خمسيني

تم خلالها استئصال المثانة والغدد الليمفاوية وتحويل مجرى البول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,510

تمكّن فريق طبي جراحي متخصص في جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر من إيقاف انتشار أورام خبيثة في المثانة لرجل خمسيني واستئصال المثانة والغدد الليمفاوية وتحويل مجرى البول في عملية جراحية معقدة.

وقال الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى إن الحالة جاءت محولة من أحد المستشفيات، فتم إخضاعه لفحوصات وتحاليل طبية دقيقة، أكدت نتائجها الحاجة الماسة للتدخل الجراحي العاجل، حيث أجريت له عملية جراحية استمرت نحو "7" ساعات، تم فيها استئصال المثانة والغدد اللمفاوية، ومن ثم تحويل مجرى البول.

وأضاف "الشهراني": رغم أن العملية كانت معقدة إلا أنها الحمد لله مضت في كل مراحلها كما خطط لها في الخطة العلاجية، وتم تحويل المريض من غرفة العمليات إلى العناية المركزة، وظل منوماً فيها لمدة 24 ساعة ومن ثم حُولَ إلى جناح الجراحة، وأمضى فيها نحو أسبوع محاطاً بالعناية الطبية الحثيثة إلى أن سُمح له بالمغادرة إلى المنزل بعد تحسن حالته الصحية.

وتابع: هذا النوع من العمليات تحتاج إلى فريق طبي في جراحة المسالك والتخدير والتمريض، متميز ويتسم بالدقة والقدرة على التعامل مع هذه التشعبات وإتمام العملية باحترافية عالية، وهي أيضاً تحتاج إلى مستشفيات كبيرة تتوفر فيها غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.

ولفت "الشهراني" إلى أن مثل هذه العمليات إلى وقت قريب كانت تجرى فقط في المراكز الطبية الحكومية المتخصصة، وإجرائها في مستشفى سليمان الحبيب بهذا النجاح الكبير يمثل إنجازاً ليس فقط للمجموعة، بل لكل مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,037

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة