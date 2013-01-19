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اليوم .. "آل الشيخ" يدشن ورشة عمل للوقوف على تطوير منظومة التعليم الجامعي

تمتد لـ7 ساعات وتعرض برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم البحث العلمي

يدشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم السبت، ورشة عمل لقيادات التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني؛ وذلك بهدف مناقشة واقع التعليم العالي والمهني، وأبرز التطلعات المستقبلية، والتي تستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور قيادات التعليم الجامعي والمهني.

ومن المقرر أن تستهل الورشة بعرض واقع التعليم العالي، وأبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية في عدة مجالات كالشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص بما يعزز تطوير مهارات الطلاب والطالبات ويوفر لهم بيئة خصبة للتفكير الإبداعي، والبحث العلمي باعتباره رافداً مهماً في تطوير منظومة التعليم لسد احتياجات سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.

وتعرض الورشة التي تمتد قرابة 7 ساعات عدداً من الأجندة كبرنامج ومبادرات تنمية القدرات البشرية، ومبادرات برامج الرؤية، ومبادرة برنامج دعم البحث وتطويره في الجامعات.

ومن المتوقع أن يتخلل الورشة مناقشة مشاركة الجامعات في تطوير التعليم العام، والمواءمة مع سوق العمل، والتطوير المهني والتربوي لعضو هيئة التدريس، وإسهام الجامعات في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونظام حوكمة الجامعات، ورفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، والابتكار وريادة الأعمال، والتصنيف الوطني والدولي للجامعات، والتعاون والشراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دعا لإقامة هذه الورشة للوقوف بكل شفافية على مفاصل تطوير منظومة التعليم الجامعي، وطرق إجراء التحديثات اللازمة بوضع خطط عمل مستقبلية طويلة وقصيرة المدى قابلة للتنفيذ تتناول معالجة أهم التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي والجامعات والتعليم المهني والتقني بكل تعقيداتها.

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اليوم .. "آل الشيخ" يدشن ورشة عمل للوقوف على تطوير منظومة التعليم الجامعي
سبق

يدشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم السبت، ورشة عمل لقيادات التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني؛ وذلك بهدف مناقشة واقع التعليم العالي والمهني، وأبرز التطلعات المستقبلية، والتي تستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور قيادات التعليم الجامعي والمهني.

ومن المقرر أن تستهل الورشة بعرض واقع التعليم العالي، وأبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية في عدة مجالات كالشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص بما يعزز تطوير مهارات الطلاب والطالبات ويوفر لهم بيئة خصبة للتفكير الإبداعي، والبحث العلمي باعتباره رافداً مهماً في تطوير منظومة التعليم لسد احتياجات سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.

وتعرض الورشة التي تمتد قرابة 7 ساعات عدداً من الأجندة كبرنامج ومبادرات تنمية القدرات البشرية، ومبادرات برامج الرؤية، ومبادرة برنامج دعم البحث وتطويره في الجامعات.

ومن المتوقع أن يتخلل الورشة مناقشة مشاركة الجامعات في تطوير التعليم العام، والمواءمة مع سوق العمل، والتطوير المهني والتربوي لعضو هيئة التدريس، وإسهام الجامعات في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونظام حوكمة الجامعات، ورفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، والابتكار وريادة الأعمال، والتصنيف الوطني والدولي للجامعات، والتعاون والشراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دعا لإقامة هذه الورشة للوقوف بكل شفافية على مفاصل تطوير منظومة التعليم الجامعي، وطرق إجراء التحديثات اللازمة بوضع خطط عمل مستقبلية طويلة وقصيرة المدى قابلة للتنفيذ تتناول معالجة أهم التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي والجامعات والتعليم المهني والتقني بكل تعقيداتها.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
12:47 AM

اليوم .. "آل الشيخ" يدشن ورشة عمل للوقوف على تطوير منظومة التعليم الجامعي

تمتد لـ7 ساعات وتعرض برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم البحث العلمي

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,002

يدشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم السبت، ورشة عمل لقيادات التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني؛ وذلك بهدف مناقشة واقع التعليم العالي والمهني، وأبرز التطلعات المستقبلية، والتي تستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور قيادات التعليم الجامعي والمهني.

ومن المقرر أن تستهل الورشة بعرض واقع التعليم العالي، وأبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية في عدة مجالات كالشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص بما يعزز تطوير مهارات الطلاب والطالبات ويوفر لهم بيئة خصبة للتفكير الإبداعي، والبحث العلمي باعتباره رافداً مهماً في تطوير منظومة التعليم لسد احتياجات سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.

وتعرض الورشة التي تمتد قرابة 7 ساعات عدداً من الأجندة كبرنامج ومبادرات تنمية القدرات البشرية، ومبادرات برامج الرؤية، ومبادرة برنامج دعم البحث وتطويره في الجامعات.

ومن المتوقع أن يتخلل الورشة مناقشة مشاركة الجامعات في تطوير التعليم العام، والمواءمة مع سوق العمل، والتطوير المهني والتربوي لعضو هيئة التدريس، وإسهام الجامعات في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونظام حوكمة الجامعات، ورفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، والابتكار وريادة الأعمال، والتصنيف الوطني والدولي للجامعات، والتعاون والشراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دعا لإقامة هذه الورشة للوقوف بكل شفافية على مفاصل تطوير منظومة التعليم الجامعي، وطرق إجراء التحديثات اللازمة بوضع خطط عمل مستقبلية طويلة وقصيرة المدى قابلة للتنفيذ تتناول معالجة أهم التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي والجامعات والتعليم المهني والتقني بكل تعقيداتها.

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