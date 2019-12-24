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إنسانية قائد مدرسة تمكّن طالبًا وشقيقته من اللحاق بالاختبار

نتيجة تأخر الشخص المكلف بإيصالهم للمدرسة في ظل سفر الأب

فقد أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية الأمل بأن يتمكّن، اليوم الثلاثاء، من اللحاق بالاختبار هو وأخته التي تدرس في المرحلة الابتدائية؛ نتيجة تأخر الشخص المكلف بإيصالهم للمدرسة في ظل سفر الأب والظروف التي تعيشها الأسرة.

إلا أن إنسانية قائد مدرسة ابن حجر العسقلاني، سلطان بن ربيع العبيري، الابتدائية في حي العرجان على طريق المدينة، ونباهة زوجته قائدة مدرسة أروى بنت أُنيس الابتدائية للبنات في ذات الحي؛ أنقذتا الموقف وتمكّن الطالب وشقيقته من اللحاق بالاختبار.

وتفصيلًا: تحدّث "العبيري" عن القصة في حديث خاص لـ"سبق" أثناء تكريمه وزوجته من قبل مدير تعليم تبوك، بقوله: "بعد تفقدي الغياب بداية الاختبار تبيّن لي وجود طالب لم يحضر، وبنفس اللحظة تلقيت اتصالًا من زوجتي، وهي قائدة مدرسة في نفس الحي، تفيد بأن إحدى طالباتها تغيبت عن الاختبار على غير العادة، ومن الممكن أنها لا تجد من يُحضرها للمدرسة.

وأضاف: علمت بأن الطالب الغائب لدينا شقيقها، فتوجهت بنفسي لمنزلهم مستعينًا بأحد الجيران الذي دلني على منزلهم، وبالفعل وجدت الطالب وشقيقته قد استعدّا للحضور ولم يجدا من يحضرهما للمدرسة، فأحضرتهما معي وأنزلنا الطالبة أولًا في مدرستها ولحقت باختبارها، وكذلك شقيقها الذي أدرك اختباره بصحبتي، وعندما عدت وبصحبتي الطالب شاهدت فرحة زملائي المعلمين بتمكّن ابنهم الطالب من اللحاق بالاختبار قبل خروج الطلاب من لجان الاختبارات.

من جهته ثمّن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، هذا الموقف الإنساني النبيل لقائد وقائدة المدرستين، داعيًا كل المعلمين والمعلمات إلى أن يستشعروا دورهم التربوي والأبوي ومراعاة الجانب الإنساني، وهو أحد الجوانب التي تُميّز رسالة التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنسانية قائد مدرسة تمكّن طالبًا وشقيقته من اللحاق بالاختبار
سبق

فقد أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية الأمل بأن يتمكّن، اليوم الثلاثاء، من اللحاق بالاختبار هو وأخته التي تدرس في المرحلة الابتدائية؛ نتيجة تأخر الشخص المكلف بإيصالهم للمدرسة في ظل سفر الأب والظروف التي تعيشها الأسرة.

إلا أن إنسانية قائد مدرسة ابن حجر العسقلاني، سلطان بن ربيع العبيري، الابتدائية في حي العرجان على طريق المدينة، ونباهة زوجته قائدة مدرسة أروى بنت أُنيس الابتدائية للبنات في ذات الحي؛ أنقذتا الموقف وتمكّن الطالب وشقيقته من اللحاق بالاختبار.

وتفصيلًا: تحدّث "العبيري" عن القصة في حديث خاص لـ"سبق" أثناء تكريمه وزوجته من قبل مدير تعليم تبوك، بقوله: "بعد تفقدي الغياب بداية الاختبار تبيّن لي وجود طالب لم يحضر، وبنفس اللحظة تلقيت اتصالًا من زوجتي، وهي قائدة مدرسة في نفس الحي، تفيد بأن إحدى طالباتها تغيبت عن الاختبار على غير العادة، ومن الممكن أنها لا تجد من يُحضرها للمدرسة.

وأضاف: علمت بأن الطالب الغائب لدينا شقيقها، فتوجهت بنفسي لمنزلهم مستعينًا بأحد الجيران الذي دلني على منزلهم، وبالفعل وجدت الطالب وشقيقته قد استعدّا للحضور ولم يجدا من يحضرهما للمدرسة، فأحضرتهما معي وأنزلنا الطالبة أولًا في مدرستها ولحقت باختبارها، وكذلك شقيقها الذي أدرك اختباره بصحبتي، وعندما عدت وبصحبتي الطالب شاهدت فرحة زملائي المعلمين بتمكّن ابنهم الطالب من اللحاق بالاختبار قبل خروج الطلاب من لجان الاختبارات.

من جهته ثمّن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، هذا الموقف الإنساني النبيل لقائد وقائدة المدرستين، داعيًا كل المعلمين والمعلمات إلى أن يستشعروا دورهم التربوي والأبوي ومراعاة الجانب الإنساني، وهو أحد الجوانب التي تُميّز رسالة التعليم.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
05:59 PM

إنسانية قائد مدرسة تمكّن طالبًا وشقيقته من اللحاق بالاختبار

نتيجة تأخر الشخص المكلف بإيصالهم للمدرسة في ظل سفر الأب

A A A
نواف الغضوري - تبوك
16
13,051

فقد أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية الأمل بأن يتمكّن، اليوم الثلاثاء، من اللحاق بالاختبار هو وأخته التي تدرس في المرحلة الابتدائية؛ نتيجة تأخر الشخص المكلف بإيصالهم للمدرسة في ظل سفر الأب والظروف التي تعيشها الأسرة.

إلا أن إنسانية قائد مدرسة ابن حجر العسقلاني، سلطان بن ربيع العبيري، الابتدائية في حي العرجان على طريق المدينة، ونباهة زوجته قائدة مدرسة أروى بنت أُنيس الابتدائية للبنات في ذات الحي؛ أنقذتا الموقف وتمكّن الطالب وشقيقته من اللحاق بالاختبار.

وتفصيلًا: تحدّث "العبيري" عن القصة في حديث خاص لـ"سبق" أثناء تكريمه وزوجته من قبل مدير تعليم تبوك، بقوله: "بعد تفقدي الغياب بداية الاختبار تبيّن لي وجود طالب لم يحضر، وبنفس اللحظة تلقيت اتصالًا من زوجتي، وهي قائدة مدرسة في نفس الحي، تفيد بأن إحدى طالباتها تغيبت عن الاختبار على غير العادة، ومن الممكن أنها لا تجد من يُحضرها للمدرسة.

وأضاف: علمت بأن الطالب الغائب لدينا شقيقها، فتوجهت بنفسي لمنزلهم مستعينًا بأحد الجيران الذي دلني على منزلهم، وبالفعل وجدت الطالب وشقيقته قد استعدّا للحضور ولم يجدا من يحضرهما للمدرسة، فأحضرتهما معي وأنزلنا الطالبة أولًا في مدرستها ولحقت باختبارها، وكذلك شقيقها الذي أدرك اختباره بصحبتي، وعندما عدت وبصحبتي الطالب شاهدت فرحة زملائي المعلمين بتمكّن ابنهم الطالب من اللحاق بالاختبار قبل خروج الطلاب من لجان الاختبارات.

من جهته ثمّن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، هذا الموقف الإنساني النبيل لقائد وقائدة المدرستين، داعيًا كل المعلمين والمعلمات إلى أن يستشعروا دورهم التربوي والأبوي ومراعاة الجانب الإنساني، وهو أحد الجوانب التي تُميّز رسالة التعليم.

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