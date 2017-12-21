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محافظ شرورة يدشن حملة "مكارم الأخلاق"

دشن محافظ شرورة، موفق بن عبدالهادي العنزي، حملة مكارم الأخلاق، التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، وذلك بحضور مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، يسلم النهدي.

واستمع المحافظ لشرح من الشيخ سعيد بن مشبب، أكد خلاله أن الحملة تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة وتحصيل أهدافها ومقاصدها الرامية لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الاسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية التي تؤكد على أهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية.

وأشاد المحافظ بدور الهيئة في التوعية والإرشاد، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الحملات التي تستهدف ترسيخ مكارم الأخلاق التي يتميز بها المجتمع السعودي منذ قديم الزمان، مثمنًا دور القائمين على الحملة، في أداء أعمالهم وإيصال أهداف الحملة للجميع.

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محافظ شرورة يدشن حملة "مكارم الأخلاق"
سبق

دشن محافظ شرورة، موفق بن عبدالهادي العنزي، حملة مكارم الأخلاق، التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، وذلك بحضور مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، يسلم النهدي.

واستمع المحافظ لشرح من الشيخ سعيد بن مشبب، أكد خلاله أن الحملة تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة وتحصيل أهدافها ومقاصدها الرامية لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الاسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية التي تؤكد على أهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية.

وأشاد المحافظ بدور الهيئة في التوعية والإرشاد، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الحملات التي تستهدف ترسيخ مكارم الأخلاق التي يتميز بها المجتمع السعودي منذ قديم الزمان، مثمنًا دور القائمين على الحملة، في أداء أعمالهم وإيصال أهداف الحملة للجميع.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
03:25 PM

محافظ شرورة يدشن حملة "مكارم الأخلاق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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دشن محافظ شرورة، موفق بن عبدالهادي العنزي، حملة مكارم الأخلاق، التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، وذلك بحضور مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، يسلم النهدي.

واستمع المحافظ لشرح من الشيخ سعيد بن مشبب، أكد خلاله أن الحملة تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة وتحصيل أهدافها ومقاصدها الرامية لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الاسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية التي تؤكد على أهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية.

وأشاد المحافظ بدور الهيئة في التوعية والإرشاد، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الحملات التي تستهدف ترسيخ مكارم الأخلاق التي يتميز بها المجتمع السعودي منذ قديم الزمان، مثمنًا دور القائمين على الحملة، في أداء أعمالهم وإيصال أهداف الحملة للجميع.

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