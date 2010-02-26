النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. الأزرق والأصفر والأخضر لغرفة نوم مبهجة تمنحك السعادة

ظهرت في أحدث معارض الديكور

عندما تستيقظ صباحاً وتفتح عينيك على مشهد جميل أو لون مبهج، فإن السعادة تتدفق إلى نفسك، لتنهض متفتحاً للحياة ويوم جديد جميل، ولهذا يركز الخبراء على أهمية ألوان غرف المنزل وخاصة غرفة النوم.

وحسب تقرير مصور لموقع "هاوس بيوتيفل" اختار خبراء الديكور والتصميم المنزلي ألوان الأزرق والأصفر والأخضر، في تمازج وتنويعات مع الأبيض، لتكون عنواناً لغرفة نوم مبهجة تبعث على السعادة، وهي غرف ظهرت في أحدث معارض الديكور والتصميم المنزلي لأرقى الشركات العالمية.

ويقول الخبراء إن الأزرق لون حالم يساعد على الاسترخاء، أما الأصفر فهو امتداد لضوء الشمس الباعث على البهجة والتفاؤل بيوم جديد، أما الأخضر فهو لون الحياة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالصور.. الأزرق والأصفر والأخضر لغرفة نوم مبهجة تمنحك السعادة
سبق

عندما تستيقظ صباحاً وتفتح عينيك على مشهد جميل أو لون مبهج، فإن السعادة تتدفق إلى نفسك، لتنهض متفتحاً للحياة ويوم جديد جميل، ولهذا يركز الخبراء على أهمية ألوان غرف المنزل وخاصة غرفة النوم.

وحسب تقرير مصور لموقع "هاوس بيوتيفل" اختار خبراء الديكور والتصميم المنزلي ألوان الأزرق والأصفر والأخضر، في تمازج وتنويعات مع الأبيض، لتكون عنواناً لغرفة نوم مبهجة تبعث على السعادة، وهي غرف ظهرت في أحدث معارض الديكور والتصميم المنزلي لأرقى الشركات العالمية.

ويقول الخبراء إن الأزرق لون حالم يساعد على الاسترخاء، أما الأصفر فهو امتداد لضوء الشمس الباعث على البهجة والتفاؤل بيوم جديد، أما الأخضر فهو لون الحياة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
08:21 AM

بالصور.. الأزرق والأصفر والأخضر لغرفة نوم مبهجة تمنحك السعادة

ظهرت في أحدث معارض الديكور

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
3,246

عندما تستيقظ صباحاً وتفتح عينيك على مشهد جميل أو لون مبهج، فإن السعادة تتدفق إلى نفسك، لتنهض متفتحاً للحياة ويوم جديد جميل، ولهذا يركز الخبراء على أهمية ألوان غرف المنزل وخاصة غرفة النوم.

وحسب تقرير مصور لموقع "هاوس بيوتيفل" اختار خبراء الديكور والتصميم المنزلي ألوان الأزرق والأصفر والأخضر، في تمازج وتنويعات مع الأبيض، لتكون عنواناً لغرفة نوم مبهجة تبعث على السعادة، وهي غرف ظهرت في أحدث معارض الديكور والتصميم المنزلي لأرقى الشركات العالمية.

ويقول الخبراء إن الأزرق لون حالم يساعد على الاسترخاء، أما الأصفر فهو امتداد لضوء الشمس الباعث على البهجة والتفاؤل بيوم جديد، أما الأخضر فهو لون الحياة.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,551
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,453
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,028
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,633

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة