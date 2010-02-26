بالصور.. الأزرق والأصفر والأخضر لغرفة نوم مبهجة تمنحك السعادة

ظهرت في أحدث معارض الديكور

عندما تستيقظ صباحاً وتفتح عينيك على مشهد جميل أو لون مبهج، فإن السعادة تتدفق إلى نفسك، لتنهض متفتحاً للحياة ويوم جديد جميل، ولهذا يركز الخبراء على أهمية ألوان غرف المنزل وخاصة غرفة النوم.

وحسب تقرير مصور لموقع "هاوس بيوتيفل" اختار خبراء الديكور والتصميم المنزلي ألوان الأزرق والأصفر والأخضر، في تمازج وتنويعات مع الأبيض، لتكون عنواناً لغرفة نوم مبهجة تبعث على السعادة، وهي غرف ظهرت في أحدث معارض الديكور والتصميم المنزلي لأرقى الشركات العالمية.

ويقول الخبراء إن الأزرق لون حالم يساعد على الاسترخاء، أما الأصفر فهو امتداد لضوء الشمس الباعث على البهجة والتفاؤل بيوم جديد، أما الأخضر فهو لون الحياة.