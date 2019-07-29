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تعرف على أول تعليق لـ "رينارد" بعد توليه مهمة تدريب "الأخضر"

أبدى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد سعادته بمهمته الجديدة مع المنتخب السعودي لكرة القدم بعد الإعلان عن توليه المهمة.

وغرّد رينارد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً :" سعيد بمغامرتي الجديدة مع المنتخب السعودي لكرة القدم".

وكانت "سبق" قد انفردت في وقت سابق بأن المدرب هو الأقرب للغاية لتولي المهمة في وقت كانت تتسابق وسائل الإعلام الأجنبية في الحديث عن عدة مدربين مرشحين لتولي المهمة.

والمدرب الفرنسي سبق له تولي مهمة منتخبات المغرب وزامبيا وأنجولا وساحل العاج، كما تولى تدريب أندية منها ليل وسوشو الفرنسيان واتحاد الجزائر وكانت آخر مهامه مع المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا الأخيرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعرف على أول تعليق لـ "رينارد" بعد توليه مهمة تدريب "الأخضر"
سبق

أبدى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد سعادته بمهمته الجديدة مع المنتخب السعودي لكرة القدم بعد الإعلان عن توليه المهمة.

وغرّد رينارد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً :" سعيد بمغامرتي الجديدة مع المنتخب السعودي لكرة القدم".

وكانت "سبق" قد انفردت في وقت سابق بأن المدرب هو الأقرب للغاية لتولي المهمة في وقت كانت تتسابق وسائل الإعلام الأجنبية في الحديث عن عدة مدربين مرشحين لتولي المهمة.

والمدرب الفرنسي سبق له تولي مهمة منتخبات المغرب وزامبيا وأنجولا وساحل العاج، كما تولى تدريب أندية منها ليل وسوشو الفرنسيان واتحاد الجزائر وكانت آخر مهامه مع المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا الأخيرة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
09:43 PM

تعرف على أول تعليق لـ "رينارد" بعد توليه مهمة تدريب "الأخضر"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
2,600

أبدى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد سعادته بمهمته الجديدة مع المنتخب السعودي لكرة القدم بعد الإعلان عن توليه المهمة.

وغرّد رينارد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً :" سعيد بمغامرتي الجديدة مع المنتخب السعودي لكرة القدم".

وكانت "سبق" قد انفردت في وقت سابق بأن المدرب هو الأقرب للغاية لتولي المهمة في وقت كانت تتسابق وسائل الإعلام الأجنبية في الحديث عن عدة مدربين مرشحين لتولي المهمة.

والمدرب الفرنسي سبق له تولي مهمة منتخبات المغرب وزامبيا وأنجولا وساحل العاج، كما تولى تدريب أندية منها ليل وسوشو الفرنسيان واتحاد الجزائر وكانت آخر مهامه مع المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا الأخيرة.

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