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"التعاون الإسلامي" تُدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بـ"مسيرة مفخخة"

شددت على وقوفها وتضامنها مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيا

أعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية؛ مشيدًا بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة "المفخخة" التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك المليشيا؛ مؤيدًا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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"التعاون الإسلامي" تُدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بـ"مسيرة مفخخة"
سبق

أعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية؛ مشيدًا بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة "المفخخة" التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك المليشيا؛ مؤيدًا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:19 AM

"التعاون الإسلامي" تُدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط بـ"مسيرة مفخخة"

شددت على وقوفها وتضامنها مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية؛ مشيدًا بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة "المفخخة" التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك المليشيا؛ مؤيدًا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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