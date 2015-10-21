"التحالف": 26 استهدافاً لآليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم استهداف 26 من آليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أنه تم تدمير 11 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 82 عنصراً.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم استهداف 26 من آليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أنه تم تدمير 11 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 82 عنصراً.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم استهداف 26 من آليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أنه تم تدمير 11 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 82 عنصراً.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم استهداف 26 من آليات وعناصر مليشيا الحوثي بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أنه تم تدمير 11 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي وخسائر بشرية تجاوزت 82 عنصراً.