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وزير العدل يعزي ذوي الشيخ سعود العتيبي

قدّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني - في اتصال هاتفي - التعازي لذوي رئيس كتابة عدل الليث الشيخ سعود العتيبي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس؛ إثر حادث مروري.


وسأل وزير العدل، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما قام فضيلة رئيس محكمة الليث الشيخ منصور الجبيري، وعدد من رؤساء كتابات العدل ومنسوبي الوزارة؛ بزيارة لذوي الفقيد، مقدمين التعازي والمواساة في وفاة الشيخ سعود العتيبي، سائلين الله سبحانه وتعالى ‏أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته.

وزير العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العدل يعزي ذوي الشيخ سعود العتيبي
سبق

قدّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني - في اتصال هاتفي - التعازي لذوي رئيس كتابة عدل الليث الشيخ سعود العتيبي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس؛ إثر حادث مروري.


وسأل وزير العدل، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما قام فضيلة رئيس محكمة الليث الشيخ منصور الجبيري، وعدد من رؤساء كتابات العدل ومنسوبي الوزارة؛ بزيارة لذوي الفقيد، مقدمين التعازي والمواساة في وفاة الشيخ سعود العتيبي، سائلين الله سبحانه وتعالى ‏أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
06:27 PM

وزير العدل يعزي ذوي الشيخ سعود العتيبي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,463

قدّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني - في اتصال هاتفي - التعازي لذوي رئيس كتابة عدل الليث الشيخ سعود العتيبي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس؛ إثر حادث مروري.


وسأل وزير العدل، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما قام فضيلة رئيس محكمة الليث الشيخ منصور الجبيري، وعدد من رؤساء كتابات العدل ومنسوبي الوزارة؛ بزيارة لذوي الفقيد، مقدمين التعازي والمواساة في وفاة الشيخ سعود العتيبي، سائلين الله سبحانه وتعالى ‏أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته.

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