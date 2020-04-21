سجّلت ألمانيا 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 143 ألفاً و457 مصاباً حتى صباح اليوم الثلاثاء.
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 143 ألفاً
سجّلت 1785 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت ألمانيا 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 143 ألفاً و457 مصاباً حتى صباح اليوم الثلاثاء.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 143 ألفاًصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-21
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
08:38 AM
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 143 ألفاً
سجّلت 1785 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت ألمانيا 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 143 ألفاً و457 مصاباً حتى صباح اليوم الثلاثاء.
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