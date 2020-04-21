سجّلت ألمانيا 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 143 ألفاً و457 مصاباً حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 143 ألفاً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-21 سجّلت ألمانيا 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 143 ألفاً و457 مصاباً حتى صباح اليوم الثلاثاء.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 08:38 AM

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 143 ألفاً سجّلت 1785 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية





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سجّلت ألمانيا 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 143 ألفاً و457 مصاباً حتى صباح اليوم الثلاثاء.