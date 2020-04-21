النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 143 ألفاً

سجّلت 1785 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت ألمانيا 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 143 ألفاً و457 مصاباً حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 143 ألفاً
سبق

سجّلت ألمانيا 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 143 ألفاً و457 مصاباً حتى صباح اليوم الثلاثاء.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
08:38 AM

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 143 ألفاً

سجّلت 1785 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
109

سجّلت ألمانيا 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 143 ألفاً و457 مصاباً حتى صباح اليوم الثلاثاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,404
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,853
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,351
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,463

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة