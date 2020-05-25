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ثالث هدافي دوري الأولى يقود هجوم النصر

وقع عقداً لمدة ثلاثة مواسم مقبلة

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم التعاقد مع صالح عباس لاعب فريق نجران.

وقالت إدارة النادي في تغريدة: "وقعت إدارة نادي النصر رسمياً مع مهاجم نادي نجران الكابتن صالح آل عباس وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات".

يذكر أن اللاعب يلعب في خط الهجوم وهو أحد هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى حيث احتل المركز الثالث بـ17 هدفاً.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثالث هدافي دوري الأولى يقود هجوم النصر
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم التعاقد مع صالح عباس لاعب فريق نجران.

وقالت إدارة النادي في تغريدة: "وقعت إدارة نادي النصر رسمياً مع مهاجم نادي نجران الكابتن صالح آل عباس وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات".

يذكر أن اللاعب يلعب في خط الهجوم وهو أحد هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى حيث احتل المركز الثالث بـ17 هدفاً.


24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
11:55 PM

ثالث هدافي دوري الأولى يقود هجوم النصر

وقع عقداً لمدة ثلاثة مواسم مقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,264

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم التعاقد مع صالح عباس لاعب فريق نجران.

وقالت إدارة النادي في تغريدة: "وقعت إدارة نادي النصر رسمياً مع مهاجم نادي نجران الكابتن صالح آل عباس وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات".

يذكر أن اللاعب يلعب في خط الهجوم وهو أحد هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى حيث احتل المركز الثالث بـ17 هدفاً.


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