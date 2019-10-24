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الرياض على موعد مع "منتدى التسويق".. الأحد والاثنين المقبلين

الفعاليات تسلط الضوء على مفهوم "التسويق بعيون سعودية"

تستضيف الرياض فعاليات "منتدى التسويق" خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين بفندق برج رافال، والذي يتضمن تنظيم عدد من الفعاليات تحت عنوان "التسويق بعيون سعودية".

وتشمل الفعاليات 10 جلسات نقاش وست ورش عمل، مع إقامة ركن خاص بالاستشارات التسويقية، مُقدمة للمهنيين والطلاب ورواد الأعمال.

ويشهد المنتدى حضور نخبة من المختصين والمهنيين والمسؤولين في القطاع العام والخاص.

وقال رئيس مجلس أمناء "منتدى التسويق" وعضو مجلس إدارة "جمعية التسويق" القائمة بتنظيم المنتدى والمرخصة من وزارة العمل الدكتور يوسف بن عبدالله الرشيدي: المنتدى يهدف إلى معرفة أثر التشريعات المتعلقة بالمهن الاستشارية على مهنة التسويق، واستعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع التسويقي في المملكة، إلى جانب التعريف بدور قطاع التسويق ممثلاً في الشركات والمكاتب الاستشارية والأفراد في نمو المنتجات والخدمات السعودية.

وأضاف: من أهداف المنتدى كذلك توضيح أهمية المهارات المطلوب توافرها بخريجي التسويق وربطها بالعملية التعليمية للمرحلة الجامعية، ومعرفة سبل تطوير قطاع التسويق لزيادة الإسهام في نمو وتطور السوق المحلي، بالإضافة إلى توضيح دور قطاع التسويق في تحقيق رؤية 2030 في القطاعات الحيوية كالسياحة والسفر، والاتصالات وتقنية المعلومات، والقطاع العقاري، والقطاع الصناعي، والقطاع الرياضي، والقطاع التعليمي.

وأردف "الرشيدي": أنشطة المنتدى ستناقش عددًا من الموضوعات الهامة، مثل الدعاية والإعلان والتسويق الرقمي، والتسويق الرياضي، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالتسويق، لتقديمها إلى الفئات المستفيدة كالطلبة والطالبات المهتمين بقطاع التسويق والمختصين بالتسويق، وكذلك الأكاديميين والمهنيين، بالإضافة إلى رواد ورائدات الإعمال.

ومن المتوقع أن يُعقد المنتدى بحضور أكثر من ١٢٠٠ شخص ويقدمه أكثر من ٧٥ متحدثًا ومشاركًا.

منتدى التسويق التسويق بعيون سعودية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض على موعد مع "منتدى التسويق".. الأحد والاثنين المقبلين
سبق

تستضيف الرياض فعاليات "منتدى التسويق" خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين بفندق برج رافال، والذي يتضمن تنظيم عدد من الفعاليات تحت عنوان "التسويق بعيون سعودية".

وتشمل الفعاليات 10 جلسات نقاش وست ورش عمل، مع إقامة ركن خاص بالاستشارات التسويقية، مُقدمة للمهنيين والطلاب ورواد الأعمال.

ويشهد المنتدى حضور نخبة من المختصين والمهنيين والمسؤولين في القطاع العام والخاص.

وقال رئيس مجلس أمناء "منتدى التسويق" وعضو مجلس إدارة "جمعية التسويق" القائمة بتنظيم المنتدى والمرخصة من وزارة العمل الدكتور يوسف بن عبدالله الرشيدي: المنتدى يهدف إلى معرفة أثر التشريعات المتعلقة بالمهن الاستشارية على مهنة التسويق، واستعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع التسويقي في المملكة، إلى جانب التعريف بدور قطاع التسويق ممثلاً في الشركات والمكاتب الاستشارية والأفراد في نمو المنتجات والخدمات السعودية.

وأضاف: من أهداف المنتدى كذلك توضيح أهمية المهارات المطلوب توافرها بخريجي التسويق وربطها بالعملية التعليمية للمرحلة الجامعية، ومعرفة سبل تطوير قطاع التسويق لزيادة الإسهام في نمو وتطور السوق المحلي، بالإضافة إلى توضيح دور قطاع التسويق في تحقيق رؤية 2030 في القطاعات الحيوية كالسياحة والسفر، والاتصالات وتقنية المعلومات، والقطاع العقاري، والقطاع الصناعي، والقطاع الرياضي، والقطاع التعليمي.

وأردف "الرشيدي": أنشطة المنتدى ستناقش عددًا من الموضوعات الهامة، مثل الدعاية والإعلان والتسويق الرقمي، والتسويق الرياضي، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالتسويق، لتقديمها إلى الفئات المستفيدة كالطلبة والطالبات المهتمين بقطاع التسويق والمختصين بالتسويق، وكذلك الأكاديميين والمهنيين، بالإضافة إلى رواد ورائدات الإعمال.

ومن المتوقع أن يُعقد المنتدى بحضور أكثر من ١٢٠٠ شخص ويقدمه أكثر من ٧٥ متحدثًا ومشاركًا.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
06:01 PM

الرياض على موعد مع "منتدى التسويق".. الأحد والاثنين المقبلين

الفعاليات تسلط الضوء على مفهوم "التسويق بعيون سعودية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف الرياض فعاليات "منتدى التسويق" خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين بفندق برج رافال، والذي يتضمن تنظيم عدد من الفعاليات تحت عنوان "التسويق بعيون سعودية".

وتشمل الفعاليات 10 جلسات نقاش وست ورش عمل، مع إقامة ركن خاص بالاستشارات التسويقية، مُقدمة للمهنيين والطلاب ورواد الأعمال.

ويشهد المنتدى حضور نخبة من المختصين والمهنيين والمسؤولين في القطاع العام والخاص.

وقال رئيس مجلس أمناء "منتدى التسويق" وعضو مجلس إدارة "جمعية التسويق" القائمة بتنظيم المنتدى والمرخصة من وزارة العمل الدكتور يوسف بن عبدالله الرشيدي: المنتدى يهدف إلى معرفة أثر التشريعات المتعلقة بالمهن الاستشارية على مهنة التسويق، واستعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع التسويقي في المملكة، إلى جانب التعريف بدور قطاع التسويق ممثلاً في الشركات والمكاتب الاستشارية والأفراد في نمو المنتجات والخدمات السعودية.

وأضاف: من أهداف المنتدى كذلك توضيح أهمية المهارات المطلوب توافرها بخريجي التسويق وربطها بالعملية التعليمية للمرحلة الجامعية، ومعرفة سبل تطوير قطاع التسويق لزيادة الإسهام في نمو وتطور السوق المحلي، بالإضافة إلى توضيح دور قطاع التسويق في تحقيق رؤية 2030 في القطاعات الحيوية كالسياحة والسفر، والاتصالات وتقنية المعلومات، والقطاع العقاري، والقطاع الصناعي، والقطاع الرياضي، والقطاع التعليمي.

وأردف "الرشيدي": أنشطة المنتدى ستناقش عددًا من الموضوعات الهامة، مثل الدعاية والإعلان والتسويق الرقمي، والتسويق الرياضي، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالتسويق، لتقديمها إلى الفئات المستفيدة كالطلبة والطالبات المهتمين بقطاع التسويق والمختصين بالتسويق، وكذلك الأكاديميين والمهنيين، بالإضافة إلى رواد ورائدات الإعمال.

ومن المتوقع أن يُعقد المنتدى بحضور أكثر من ١٢٠٠ شخص ويقدمه أكثر من ٧٥ متحدثًا ومشاركًا.

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