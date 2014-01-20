زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب تشيلي ولا خطر من تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، ساحل الشمال الأوسط في تشيلي الليلة الماضية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع عند الساعة 10:32 مساءً بالتوقيت المحلي (01:32 بتوقيت جرينتش) على بُعد 15.6 كيلومتراً جنوب غربي كوكيمبو.

وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في مدينة سانتياجو العاصمة.

وأعلن مركز التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" بالمحيط الهادي عدم وجود أي خطر من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال؛ برغم وجود تقارير متفرقة عن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي قرب مركز الزلزال.