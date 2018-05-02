بدء إصدار الرخص المؤقتة لتجارب الجيل الخامس للهاتف المتنقل اليوم

شكّلت فريق "عمل وطني" بهدف تمكين التبني المبكر لهذه التقنيات

تبدأ -بعد قليل- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في إصدار الرخص المؤقتة لعموم شركات الاتصالات المتنقلة المرخّص لها بالمملكة؛ لبدء إجراء تجاربها على شبكات الجيل الخامس للهاتف المتنقل، المقرر إطلاقها تجارياً أواخر العام 2019م.

وحول هذا السياق؛ فقد بدأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العملَ مبكراً؛ حيث إنها أنشأت فريق العمل الوطني لتمكين الجيل الخامس في المملكة منذ شهر يناير 2018م، ويهدف الفريق إلى تمكين التبني المبكر لتقنيات الجيل الخامس في المملكة، ووضع الآليات المناسبة لتسهيل نشر شبكاتها وفق المواصفات الفنية العالمية؛ نظراً لما تزخر به تقنية الجيل الخامس من مميزات وخصائص متطورة.

ويتكون الفريق "الذي يضم -بالإضافة إلى الهيئة- ممثلين من شركات الهاتف المتنقل في المملكة ومصنّعي الأجهزة"، من لجنة توجيهية تشرف على عدد من اللجان الفرعية كلجنة الطيف الترددي ولجنة التطوير.

وكشف المهندس "محمد الجنوبي" رئيس لجنة الطيف الترددي في الفريق الوطني، لـ"سبق"، عن آلية عمل لجنة الطيف الترددي قائلاً: إن هذه اللجنة مكونة من فريق من المختصين في الطيف الترددي، يتمحور جُل عملهم في دراسة جميع الشؤون المتعلقة بالنطاقات الترددية المستهدفة لتقنية الجيل الخامس؛ ليتسنى تحديد نطاقات ترددية منسقة إقليمياً ودولياً ومحلياً؛ للعمل بها واستخدامها للتطبيقات والتقنيات الخاصة بالجيل الخامس بأفضل أداء وإمكانية بأعلى السرعات الممكنة.

وأضاف: أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد تحديد النطاق 3400- 3800 ميجا هيرتز كنطاق أوليّ للجيل الخامس في المملكة؛ أعلنت عن إتاحتها للتجارب الميدانية من قِبَل مقدمي الخدمات بالمملكة ضِمن هذا النطاق، ويتم العمل حالياً على استخراج الرخص الخاصة ببدء التجارب.

وحول اللجنة الفرعية الخاصة بالتطوير، بالفريق الوطني، قال رئيسها المهندس "عزيز العنزي" لـ"سبق": إنها لجنة معنية بمتابعة المعايير الفنية الخاصة بهذه التقنية، وجميع ما يُعنى بتجارب الجيل الخامس في المملكة، إضافة إلى تحديد جاهزية البنية التحية لإطلاق الجيل الخامس، وتحديد الممكنات التي ستساهم في سرعة تبني هذه التقنية.

وأضاف: تحرص "الهيئة" على توفير كل الممكنات اللازمة لضمان إجراء تجارب الجيل الخامس بالمملكة بكل يسر وسهولة. كما أوضح أن الموعد المتوقع لإطلاق التجارب ميدانياً هو الربع الثالث من العام 2018م.

وأكد "العنزي" أن خدمات الجيل الخامس ستُحدث ثورة رقمية هائلة بالمملكة من ناحية إنترنت الأشياء؛ بسبب ما تُقدمه هذه التقنية من تسهيل كبير في خدمات المدن الذكية والمنازل الرقمية والمركبات المتصلة وغيرها من التطبيقات.

وأضاف: تقنية الجيل الخامس تعتبر تحديثاً لأنظمة الاتصالات اللاسلكية من تقنيات الجيل الرابع، وتتميز بخدمات متنوعة ومتعددة؛ أهمها خدمات النطاق العريض المتنقلة المطورة، التي تُعتبر من أهم خدمات الجيل الخامس.

الجدير بالذكر أن "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" تسير على خطى حثيثة لتمكين تقنية الجيل الخامس في المملكة، مركّزة على أن تكون "المملكة" من الدول الرائدة والسبّاقة في إطلاق التجارب الميدانية للجيل الخامس، وفي إطلاق هذه التقنية للاستفادة المبكرة من المكتسبات التي ستحققها فور موعد إطلاقها تجارياً، والمتوقع في 2019/ 2020م.