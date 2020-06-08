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بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

في حادثة نادرة.. والمرضى المنومون متذمرون

في حادثة نادرة تسببت بمعاناة كبيرة، أمضى المرضى المنومون في مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، أكثر من 15 ساعة دون مياه في كامل المستشفى، بدأ الانقطاع بعد صلاة العشاء أمس الأحد وحتى ظهر اليوم، أبدوا خلالها تذمرهم الكبير من هذا الانقطاع. مشيرين إلى أن حاجتهم للماء أكثر من غيرهم بحكم حالاتهم الصحية من جراحة وولادة ومختلف أقسام المستشفى.
وأكد لـ"سبق" مصدر في مستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي، أن العطل بدأ الساعة 10 مساء أمس، وهو عبارة عن عطل في الخط الرئيس داخل المبنى (أنبوب التغذية الرئيس)، وعادت معه المياه للمبنى كاملاً الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم.
وبين المصدر أن الموضوع كان متابعاً من مدير عام صحة الباحة، وبحضور المساعد للشؤون الهندسية، وأن المستشفى وفّر عبوّات "جراكل" ماء للمرضى بواقع عبوّة واحدة للغرفة، ومن يحتاج يحصل على زيادة، وذلك أثناء فترة الانقطاع الطويلة، وهو الأمر الذي يتخوَّف منه المرضى بانتقال الفيروسات ولاسيما مع جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة
سبق

في حادثة نادرة تسببت بمعاناة كبيرة، أمضى المرضى المنومون في مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، أكثر من 15 ساعة دون مياه في كامل المستشفى، بدأ الانقطاع بعد صلاة العشاء أمس الأحد وحتى ظهر اليوم، أبدوا خلالها تذمرهم الكبير من هذا الانقطاع. مشيرين إلى أن حاجتهم للماء أكثر من غيرهم بحكم حالاتهم الصحية من جراحة وولادة ومختلف أقسام المستشفى.
وأكد لـ"سبق" مصدر في مستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي، أن العطل بدأ الساعة 10 مساء أمس، وهو عبارة عن عطل في الخط الرئيس داخل المبنى (أنبوب التغذية الرئيس)، وعادت معه المياه للمبنى كاملاً الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم.
وبين المصدر أن الموضوع كان متابعاً من مدير عام صحة الباحة، وبحضور المساعد للشؤون الهندسية، وأن المستشفى وفّر عبوّات "جراكل" ماء للمرضى بواقع عبوّة واحدة للغرفة، ومن يحتاج يحصل على زيادة، وذلك أثناء فترة الانقطاع الطويلة، وهو الأمر الذي يتخوَّف منه المرضى بانتقال الفيروسات ولاسيما مع جائحة كورونا.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:12 PM
اخر تعديل
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:42 PM

بعد انقطاع الماء 15 ساعة.. مستشفى بلجرشي: "جركل" ماء لكل غرفة

في حادثة نادرة.. والمرضى المنومون متذمرون

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
4
2,534

في حادثة نادرة تسببت بمعاناة كبيرة، أمضى المرضى المنومون في مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، أكثر من 15 ساعة دون مياه في كامل المستشفى، بدأ الانقطاع بعد صلاة العشاء أمس الأحد وحتى ظهر اليوم، أبدوا خلالها تذمرهم الكبير من هذا الانقطاع. مشيرين إلى أن حاجتهم للماء أكثر من غيرهم بحكم حالاتهم الصحية من جراحة وولادة ومختلف أقسام المستشفى.
وأكد لـ"سبق" مصدر في مستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي، أن العطل بدأ الساعة 10 مساء أمس، وهو عبارة عن عطل في الخط الرئيس داخل المبنى (أنبوب التغذية الرئيس)، وعادت معه المياه للمبنى كاملاً الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم.
وبين المصدر أن الموضوع كان متابعاً من مدير عام صحة الباحة، وبحضور المساعد للشؤون الهندسية، وأن المستشفى وفّر عبوّات "جراكل" ماء للمرضى بواقع عبوّة واحدة للغرفة، ومن يحتاج يحصل على زيادة، وذلك أثناء فترة الانقطاع الطويلة، وهو الأمر الذي يتخوَّف منه المرضى بانتقال الفيروسات ولاسيما مع جائحة كورونا.

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