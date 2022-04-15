الصحة الإيرانية: 94 وفاة و1512 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات وصل لـ76389 حالة والوفيات باتت 4777

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء، عن تسجيل 94 حالة وفاة و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة وفق "رويترز" إنه تم تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76389؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4777.

ولفتت الوزارة إلى أن 49933 حالة تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا؛ بينما هناك 3643 مصابًا في حالة صحية حرجة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم إجراء 299204 تشخيصات لكورونا في إيران حتى اليوم.