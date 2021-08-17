ارتفاع إصابات "كورونا" تدفع بالذهب لأعلى مستوى له في أكثر من أسبوع

بسبب قلق المستثمرين بشأن تأثير الفيروس على التعافي الاقتصادي

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها اليوم في أكثر من أسبوع؛ إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة "دلتا" من فيروس كورونا، لإثارة قلق بشأن تأثيرها على التعافي الاقتصادي؛ مما قاد المستثمرين للذهب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1791.55 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ الذروة منذ السادس من أغسطس 2021 عند 1792.83 دولارًا.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1793 دولارًا.

وقال كونال شاه لدى "نيرمال بانغ كوموديتيز" لتداول السلع الأولية في مومباي: إن "زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام ستدعم أسعار الذهب".

وأضاف: "أتوقع أن يلامس الذهب 1850 دولارًا هذا العام".