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"بلدي الرياض" يقترح إنشاء ديوانية لكبار السن في الأحياء

مبادرة لتعزيز الروابط الاجتماعية بالتنسيق مع أمانة المنطقة

طرح المجلس البلدي بالرياض مبادرة لإنشاء ديوانية خاصة بهم في نطاق كل بلدية فرعية، وتكون تلك الديوانية في إحدى الحدائق التابعة للبلدية الفرعية، على أن يتم الاستعانة بجمعية وقار لتفعيل تلك الديوانيات.

يأتي هذا من منطلق اهتمام المجلس بفئة كبار السن؛ لما لهم من أهمية في المجتمع تفرضها تجربتهم الثرية ووقارهم وحضورهم المجتمعي، وتعزيزاً للنشاط الاجتماعي والتفاعل بين أفراد المجتمع

وتابع المجلس التنسيق مع أمانة منطقة الرياض لتفعيل المبادرة التي تتوافق مع المجهودات السابقة للأمانة المتمثلة بإنشاء ديوانيات (الرعيل الأول) بحي عليشة، وحي لبن، وحي الروضة.

وأثمر التنسيق عن إدراج المواقع المقترحة من المجلس ضمن خطة الأمانة المستقبلية في إنشاء ديوانيات جديدة للرعيل الأول، وإشراك الجمعيات ولجان التنمية ضمن البرامج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في هذه الديوانيات حسب الآلية المتبعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي الرياض" يقترح إنشاء ديوانية لكبار السن في الأحياء
سبق

طرح المجلس البلدي بالرياض مبادرة لإنشاء ديوانية خاصة بهم في نطاق كل بلدية فرعية، وتكون تلك الديوانية في إحدى الحدائق التابعة للبلدية الفرعية، على أن يتم الاستعانة بجمعية وقار لتفعيل تلك الديوانيات.

يأتي هذا من منطلق اهتمام المجلس بفئة كبار السن؛ لما لهم من أهمية في المجتمع تفرضها تجربتهم الثرية ووقارهم وحضورهم المجتمعي، وتعزيزاً للنشاط الاجتماعي والتفاعل بين أفراد المجتمع

وتابع المجلس التنسيق مع أمانة منطقة الرياض لتفعيل المبادرة التي تتوافق مع المجهودات السابقة للأمانة المتمثلة بإنشاء ديوانيات (الرعيل الأول) بحي عليشة، وحي لبن، وحي الروضة.

وأثمر التنسيق عن إدراج المواقع المقترحة من المجلس ضمن خطة الأمانة المستقبلية في إنشاء ديوانيات جديدة للرعيل الأول، وإشراك الجمعيات ولجان التنمية ضمن البرامج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في هذه الديوانيات حسب الآلية المتبعة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
04:45 PM

"بلدي الرياض" يقترح إنشاء ديوانية لكبار السن في الأحياء

مبادرة لتعزيز الروابط الاجتماعية بالتنسيق مع أمانة المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرح المجلس البلدي بالرياض مبادرة لإنشاء ديوانية خاصة بهم في نطاق كل بلدية فرعية، وتكون تلك الديوانية في إحدى الحدائق التابعة للبلدية الفرعية، على أن يتم الاستعانة بجمعية وقار لتفعيل تلك الديوانيات.

يأتي هذا من منطلق اهتمام المجلس بفئة كبار السن؛ لما لهم من أهمية في المجتمع تفرضها تجربتهم الثرية ووقارهم وحضورهم المجتمعي، وتعزيزاً للنشاط الاجتماعي والتفاعل بين أفراد المجتمع

وتابع المجلس التنسيق مع أمانة منطقة الرياض لتفعيل المبادرة التي تتوافق مع المجهودات السابقة للأمانة المتمثلة بإنشاء ديوانيات (الرعيل الأول) بحي عليشة، وحي لبن، وحي الروضة.

وأثمر التنسيق عن إدراج المواقع المقترحة من المجلس ضمن خطة الأمانة المستقبلية في إنشاء ديوانيات جديدة للرعيل الأول، وإشراك الجمعيات ولجان التنمية ضمن البرامج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في هذه الديوانيات حسب الآلية المتبعة.

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