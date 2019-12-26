عبر "معين".. ديوان المظالم يستطلع آراء المستفيدين من خدماته الإلكترونية

في إطار تعزيز جهود المشاركة مع المستفيدين والرفع من جودة الخدمات

أضاف ديوان المظالم عبر منصة "معين الإلكترونية" استبانةً لقياس وتقييم مدى الرضا عن الخدمات الإلكترونية، ومدى سهولة الوصول للمحتوى القضائي إلكترونياً من خلال عمليات الترافع التي توفرها المنصة، وذلك في إطار تعزيز جهود المشاركة مع المستفيدين، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة، وكذلك التعرف على درجة الوعي لدى المستفيدين بأهمية الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ديوان المظالم من خلال قياس عدد مرات الاستخدام للخدمات القضائية الإلكترونية، من أجل توسيع نطاق عمليات التطوير والتحسين على المنظومة الإلكترونية القضائية التي يعمل عليها الديوان، وإيجاد الحلول الناجعة لجوانب القصور في الأداء، واستجلاء النظر في نتائج عملية التحول الإلكتروني، مقروناً بالعمل على فتح المجال للابتكار في تطوير المخرجات القضائية الإلكترونية، مما يعود بأثره على جودة الخدمة وتطوير محتواها بإذن الله.

وتشمل الاستبانة عدة محاور منها: تحديد الخدمات الإلكترونية التي قام المستفيد باستخدامها، وتقييمها بناءً على سهولة الاستخدام ومرونة الإجراءات فيها، كذلك استطلاع آراء المستخدم حول سرعة استجابة المنصة للمدخلات من قبل المستفيد، وتحميل المحتوى، ووضوح الأدلة الإرشادية، ومقدرتها على تلبية الاحتياجات القضائية لدى المستفيد أو المترافع، إلى جانب القالب والتصميم الإلكتروني لمحتويات المنصة من حيث المرونة واختصار خطوات الاستخدام.

وتتيح الاستبانة لجميع المستخدمين إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم في جميع ما يتعلق بالصعوبات أو المعوقات التي تواجههم أثناء استعمال الخدمات الإلكترونية لديوان المظالم، والمتطلبات المستقبلية التي يقترحونها لتحسينها.

يذكر أن ديوان المظالم يسعى من خلال استطلاع آراء المستفيدين لخدماته، إلى تأكيد مفاهيم التشاركية الفعالة مع شركاء النجاح من كل شرائح المجتمع، في سبيل تفعيل دورهم لنجاح مرفق القضاء الإداري، وتحقيق عدالة ناجزة تخدم الصالح العام، بمتابعة وتوجيه من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ وفق خطته الاستراتيجية 2020، الرامية إلى تحسين رضا المستفيد، وتوفير الوسائل الميسرة لعملية التقاضي على نحوٍ تقني وفي بيئة متكاملة متطورة.