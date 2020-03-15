النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى عدة دول حتى إشعار آخر

الإمارات تُسجل حالة جديدة بكورونا من القادمين من الخارج

قررت السلطات المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى عددٍ من الدول، حتى إشعار آخر, في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد الجديد.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان أن تعليق الرحلات الجوية للمسافرين يشمل كل من النمسا والدنمارك واليونان وسويسرا والسويد والنرويج وتركيا.

أضاف البيان أن الأمر يتعلق أيضًا بمصر ولبنان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن وتونس.

كما يشمل هذا الإجراء حسب البيان السنغال وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وكندا والبرازيل.

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ الدول المعنية بهذه الإجراءات مسبقًا عبر الطرق الدبلوماسية.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وهي لأحد العاملين من الجنسية الهندية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدةً أن جميع نتائج المخالطين سليمة.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

فيروس كورونا الجديد الإمارات المغرب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المغرب تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى عدة دول حتى إشعار آخر
سبق

قررت السلطات المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى عددٍ من الدول، حتى إشعار آخر, في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد الجديد.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان أن تعليق الرحلات الجوية للمسافرين يشمل كل من النمسا والدنمارك واليونان وسويسرا والسويد والنرويج وتركيا.

أضاف البيان أن الأمر يتعلق أيضًا بمصر ولبنان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن وتونس.

كما يشمل هذا الإجراء حسب البيان السنغال وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وكندا والبرازيل.

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ الدول المعنية بهذه الإجراءات مسبقًا عبر الطرق الدبلوماسية.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وهي لأحد العاملين من الجنسية الهندية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدةً أن جميع نتائج المخالطين سليمة.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
12:08 AM

المغرب تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى عدة دول حتى إشعار آخر

الإمارات تُسجل حالة جديدة بكورونا من القادمين من الخارج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
1,747

قررت السلطات المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى عددٍ من الدول، حتى إشعار آخر, في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد الجديد.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان أن تعليق الرحلات الجوية للمسافرين يشمل كل من النمسا والدنمارك واليونان وسويسرا والسويد والنرويج وتركيا.

أضاف البيان أن الأمر يتعلق أيضًا بمصر ولبنان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن وتونس.

كما يشمل هذا الإجراء حسب البيان السنغال وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وكندا والبرازيل.

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ الدول المعنية بهذه الإجراءات مسبقًا عبر الطرق الدبلوماسية.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وهي لأحد العاملين من الجنسية الهندية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدةً أن جميع نتائج المخالطين سليمة.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,460
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,463

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة