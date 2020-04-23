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المدينة المنورة تسجل 293 حالة إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2438.. و32 وفاة و38 تعافوا

سجلت المدينة المنورة اليوم 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2438 حالة؛ منها 32 حالة وفاة، و38 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع أربع حالات جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 41 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، فيما تأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة.

وسجلت محافظتا العلا والعيص حالة واحدة لكل منهما، فيما سجلت محافظة وادي الفرع اليوم أول إصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة تسجل 293 حالة إصابة جديدة بكورونا.. اليوم
سبق

سجلت المدينة المنورة اليوم 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2438 حالة؛ منها 32 حالة وفاة، و38 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع أربع حالات جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 41 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، فيما تأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة.

وسجلت محافظتا العلا والعيص حالة واحدة لكل منهما، فيما سجلت محافظة وادي الفرع اليوم أول إصابة بفيروس كورونا.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:12 PM

المدينة المنورة تسجل 293 حالة إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2438.. و32 وفاة و38 تعافوا

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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9,413

سجلت المدينة المنورة اليوم 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2438 حالة؛ منها 32 حالة وفاة، و38 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع أربع حالات جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 41 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، فيما تأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة.

وسجلت محافظتا العلا والعيص حالة واحدة لكل منهما، فيما سجلت محافظة وادي الفرع اليوم أول إصابة بفيروس كورونا.

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