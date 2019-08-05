"الزهراني" إلى المرتبة 11 بأمانة الطائف

أصدر ‎أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قراراً بترقية عازب بن محسن الزهراني، مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف إلى المرتبة الحادية عشرة.

وعبَّر "الزهراني" عن امتنانه لهذه الثقة الغالية، داعياً الله أن تكون عوناً له على بذل مزيد من الجهد في ميدان العمل البلدي.