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شاهد .. مطار ينبع الدولي يكتسي بالأخضر في يوم الوطن وتوزيع الورد على المسافرين

الاحتفاء برفع لوحات تعبيرية لمؤسس هذا الكيان وصور لخادم الحرمين وولي العهد

احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بمحافظة ينبع، باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف، وعددٍ من مديري الجهات الأمنية والأقسام العاملة بالمطار.

واستقبل منسوبو المطار ركاب الرحلات القادمة الداخلية والخارجية بالورود والأعلام الوطنية والحلوى بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن- طيب الله ثراه- وبدأ الاحتفال أمام صالات القدوم والمغادرة من خلال توزيع الحلوى والورود والأعلام السعودية التي تحمل شعار الوطن على المسافرين.

واكتسى المطار بالإضاءات الخضراء والأعلام الوطنية كما تم رفع لوحات تعبيرية بالصالات لمؤسس هذا الكيان وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصور لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.

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شاهد .. مطار ينبع الدولي يكتسي بالأخضر في يوم الوطن وتوزيع الورد على المسافرين
سبق

احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بمحافظة ينبع، باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف، وعددٍ من مديري الجهات الأمنية والأقسام العاملة بالمطار.

واستقبل منسوبو المطار ركاب الرحلات القادمة الداخلية والخارجية بالورود والأعلام الوطنية والحلوى بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن- طيب الله ثراه- وبدأ الاحتفال أمام صالات القدوم والمغادرة من خلال توزيع الحلوى والورود والأعلام السعودية التي تحمل شعار الوطن على المسافرين.

واكتسى المطار بالإضاءات الخضراء والأعلام الوطنية كما تم رفع لوحات تعبيرية بالصالات لمؤسس هذا الكيان وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصور لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
11:59 PM

شاهد .. مطار ينبع الدولي يكتسي بالأخضر في يوم الوطن وتوزيع الورد على المسافرين

الاحتفاء برفع لوحات تعبيرية لمؤسس هذا الكيان وصور لخادم الحرمين وولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بمحافظة ينبع، باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة"، بحضور مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف، وعددٍ من مديري الجهات الأمنية والأقسام العاملة بالمطار.

واستقبل منسوبو المطار ركاب الرحلات القادمة الداخلية والخارجية بالورود والأعلام الوطنية والحلوى بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن- طيب الله ثراه- وبدأ الاحتفال أمام صالات القدوم والمغادرة من خلال توزيع الحلوى والورود والأعلام السعودية التي تحمل شعار الوطن على المسافرين.

واكتسى المطار بالإضاءات الخضراء والأعلام الوطنية كما تم رفع لوحات تعبيرية بالصالات لمؤسس هذا الكيان وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصور لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.

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