"الربيعة" عن نسبة رضى المستفيدين: نعدكم بأن نعمل على رفع مستوى رضاكم

أعلنتها "الصحة" وبلغت 65% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة مواصلة العمل وتسخير كل الإمكانيات لرفع مستوى رضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.

وقال الدكتور توفيق الربيعة مغرداً عبر حسابه في "تويتر" عند إعلان نسبة الرضى عبر برنامج "قياس تجربة المريض" الذي أطلقته الوزارة تماشياً مع حراكها التطويري: "نعدكم بأن نعمل على رفع مستوى رضاكم".



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة نتائج برنامج قياس تجربة المرضى عن الخدمات المقدمة لهم، مسجلاً نسبة رضى 65% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م.