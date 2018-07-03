النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

"الربيعة" عن نسبة رضى المستفيدين: نعدكم بأن نعمل على رفع مستوى رضاكم

أعلنتها "الصحة" وبلغت 65% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة مواصلة العمل وتسخير كل الإمكانيات لرفع مستوى رضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.
وقال الدكتور توفيق الربيعة مغرداً عبر حسابه في "تويتر" عند إعلان نسبة الرضى عبر برنامج "قياس تجربة المريض" الذي أطلقته الوزارة تماشياً مع حراكها التطويري: "نعدكم بأن نعمل على رفع مستوى رضاكم".


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة نتائج برنامج قياس تجربة المرضى عن الخدمات المقدمة لهم، مسجلاً نسبة رضى 65% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الربيعة" عن نسبة رضى المستفيدين: نعدكم بأن نعمل على رفع مستوى رضاكم
سبق

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة مواصلة العمل وتسخير كل الإمكانيات لرفع مستوى رضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.
وقال الدكتور توفيق الربيعة مغرداً عبر حسابه في "تويتر" عند إعلان نسبة الرضى عبر برنامج "قياس تجربة المريض" الذي أطلقته الوزارة تماشياً مع حراكها التطويري: "نعدكم بأن نعمل على رفع مستوى رضاكم".


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة نتائج برنامج قياس تجربة المرضى عن الخدمات المقدمة لهم، مسجلاً نسبة رضى 65% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:25 AM

"الربيعة" عن نسبة رضى المستفيدين: نعدكم بأن نعمل على رفع مستوى رضاكم

أعلنتها "الصحة" وبلغت 65% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
4,210

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة مواصلة العمل وتسخير كل الإمكانيات لرفع مستوى رضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.
وقال الدكتور توفيق الربيعة مغرداً عبر حسابه في "تويتر" عند إعلان نسبة الرضى عبر برنامج "قياس تجربة المريض" الذي أطلقته الوزارة تماشياً مع حراكها التطويري: "نعدكم بأن نعمل على رفع مستوى رضاكم".


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة نتائج برنامج قياس تجربة المرضى عن الخدمات المقدمة لهم، مسجلاً نسبة رضى 65% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,604
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,051
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,101
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,398

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة