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رئيس "الذكاء الاصطناعي": الهيئة سيكون لها الدور الأكبر في تحقيق تطلعات القيادة

الغامدي: لمواكبة رؤية 2030 في المجال الرقمي لوطننا المعطاء المعتمد على البيانات

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة؛ مشيدًا في الوقت نفسه بأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سيكون لها -بعد توفيق الله- الدور الأكبر في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي لوطننا المعطاء المعتمد على البيانات، واستشراف المستقبل، وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لما فيه خدمة الوطن والمواطن؛ داعيًا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

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رئيس "الذكاء الاصطناعي": الهيئة سيكون لها الدور الأكبر في تحقيق تطلعات القيادة
سبق

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة؛ مشيدًا في الوقت نفسه بأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سيكون لها -بعد توفيق الله- الدور الأكبر في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي لوطننا المعطاء المعتمد على البيانات، واستشراف المستقبل، وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لما فيه خدمة الوطن والمواطن؛ داعيًا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:23 AM

رئيس "الذكاء الاصطناعي": الهيئة سيكون لها الدور الأكبر في تحقيق تطلعات القيادة

الغامدي: لمواكبة رؤية 2030 في المجال الرقمي لوطننا المعطاء المعتمد على البيانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة؛ مشيدًا في الوقت نفسه بأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سيكون لها -بعد توفيق الله- الدور الأكبر في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي لوطننا المعطاء المعتمد على البيانات، واستشراف المستقبل، وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لما فيه خدمة الوطن والمواطن؛ داعيًا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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