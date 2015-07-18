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مدينة الحجاج في السيح تُكمل جاهزيتها لاستقبال حجاج دول الخليج

مركز صحي متكامل ومخيم دعوي وتوزيع المصاحف وكتب المناسك

أكملت بلدية الخرج، تجهيز مدينة الحجاج الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح، لاستقبال أفواج الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في طريقهم إلى الأراضي المقدسة.

وسخّرت الإدارات الخدمية في بلدية الخرج، مختلف طاقاتها وإمكانياتها لتجهيز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من دول الخليج، وتقديم مختلف الخدمات لهم، إضافة لتهيئة مقرات الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ ومن ضمنها وزارة الصحة التي ستشارك بمركز صحي متكامل يقدم الخدمات الصحية والوقائية والإسعافية مدعّم بطاقم طبي قادر على مواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الأمنية ذات العلاقة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي دأبت على إقامة مخيم دعوي يُعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام ويتم من خلاله توزيع المصاحف والكتب والأشرطة والمطويات الخاصة بموسم الحج، وإرشاد الحجاج، والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم فيما يتعلق بالحج.

كما يشارك كشافة إدارة "تعليم الخرج" بتقديم مختلف الخدمات التموينية والغذائية وغيرها من الخدمات لضيوف الرحمن.

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مدينة الحجاج في السيح تُكمل جاهزيتها لاستقبال حجاج دول الخليج
سبق

أكملت بلدية الخرج، تجهيز مدينة الحجاج الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح، لاستقبال أفواج الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في طريقهم إلى الأراضي المقدسة.

وسخّرت الإدارات الخدمية في بلدية الخرج، مختلف طاقاتها وإمكانياتها لتجهيز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من دول الخليج، وتقديم مختلف الخدمات لهم، إضافة لتهيئة مقرات الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ ومن ضمنها وزارة الصحة التي ستشارك بمركز صحي متكامل يقدم الخدمات الصحية والوقائية والإسعافية مدعّم بطاقم طبي قادر على مواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الأمنية ذات العلاقة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي دأبت على إقامة مخيم دعوي يُعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام ويتم من خلاله توزيع المصاحف والكتب والأشرطة والمطويات الخاصة بموسم الحج، وإرشاد الحجاج، والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم فيما يتعلق بالحج.

كما يشارك كشافة إدارة "تعليم الخرج" بتقديم مختلف الخدمات التموينية والغذائية وغيرها من الخدمات لضيوف الرحمن.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:29 AM

مدينة الحجاج في السيح تُكمل جاهزيتها لاستقبال حجاج دول الخليج

مركز صحي متكامل ومخيم دعوي وتوزيع المصاحف وكتب المناسك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
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أكملت بلدية الخرج، تجهيز مدينة الحجاج الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح، لاستقبال أفواج الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في طريقهم إلى الأراضي المقدسة.

وسخّرت الإدارات الخدمية في بلدية الخرج، مختلف طاقاتها وإمكانياتها لتجهيز مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من دول الخليج، وتقديم مختلف الخدمات لهم، إضافة لتهيئة مقرات الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ ومن ضمنها وزارة الصحة التي ستشارك بمركز صحي متكامل يقدم الخدمات الصحية والوقائية والإسعافية مدعّم بطاقم طبي قادر على مواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الأمنية ذات العلاقة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي دأبت على إقامة مخيم دعوي يُعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام ويتم من خلاله توزيع المصاحف والكتب والأشرطة والمطويات الخاصة بموسم الحج، وإرشاد الحجاج، والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم فيما يتعلق بالحج.

كما يشارك كشافة إدارة "تعليم الخرج" بتقديم مختلف الخدمات التموينية والغذائية وغيرها من الخدمات لضيوف الرحمن.

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