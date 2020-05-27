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الصحة العالمية: الأمريكتان البؤرة الجديدة لجائحة كورونا

سجّلتا أكثر من 2.4 مليون إصابة بالفيروس و143 ألف وفاة

قالت منظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي يوم أمس الثلاثاء: إن الأمريكتين أصبحتا البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا؛ وذلك في الوقت الذي تَكَهّنت فيه دراسة أمريكية بارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل ودول أخرى في أمريكا اللاتينية خلال شهر أغسطس.

وقالت "كاريسا إتيان" المديرة الإقليمية للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية ورئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في لقاء عبر الفيديو: "لم يحِن الوقت حتى تخفف الدول القيود".

وسجلت الأمريكتان أكثر من 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 143 ألف وفاة جراء مرض كوفيد-19، الذي يتسبب به الفيروس ويصيب الجهاز التنفسي. وقالت "إتيان": إن أمريكا اللاتينية تجاوزت أوروبا والولايات المتحدة في العدد اليومي لحالات الإصابة.

ووفق "رويترز" قالت "إتيان": "منطقتنا أصبحت بؤرة انتشار جائحة كوفيد-19"؛ فيما حذّر مديرون آخرون بمنظمة الصحة للبدان الأمريكية، من أن أسابيع "قاسية للغاية" ستحل على المنطقة، وأن البرازيل أمامها طريق طويل قبل أن تشهد نهاية الجائحة.

ومن بين ما يُقلق مسؤولي منظمة الصحة العالمية أيضًا، تَسارع وتيرة التفشي في بيرو وتشيلي والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا.

وبعدما أصبحت البرازيل صاحبة أعلى معدل يومي للوفيات بالعالم يوم الاثنين، حذّرت دراسة لجامعة واشنطن، من احتمال أن يقفز إجمالي الوفيات في البلاد إلى خمسة أمثاله، ويصل إلى 125 ألفًا في أوائل أغسطس.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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الصحة العالمية: الأمريكتان البؤرة الجديدة لجائحة كورونا
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي يوم أمس الثلاثاء: إن الأمريكتين أصبحتا البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا؛ وذلك في الوقت الذي تَكَهّنت فيه دراسة أمريكية بارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل ودول أخرى في أمريكا اللاتينية خلال شهر أغسطس.

وقالت "كاريسا إتيان" المديرة الإقليمية للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية ورئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في لقاء عبر الفيديو: "لم يحِن الوقت حتى تخفف الدول القيود".

وسجلت الأمريكتان أكثر من 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 143 ألف وفاة جراء مرض كوفيد-19، الذي يتسبب به الفيروس ويصيب الجهاز التنفسي. وقالت "إتيان": إن أمريكا اللاتينية تجاوزت أوروبا والولايات المتحدة في العدد اليومي لحالات الإصابة.

ووفق "رويترز" قالت "إتيان": "منطقتنا أصبحت بؤرة انتشار جائحة كوفيد-19"؛ فيما حذّر مديرون آخرون بمنظمة الصحة للبدان الأمريكية، من أن أسابيع "قاسية للغاية" ستحل على المنطقة، وأن البرازيل أمامها طريق طويل قبل أن تشهد نهاية الجائحة.

ومن بين ما يُقلق مسؤولي منظمة الصحة العالمية أيضًا، تَسارع وتيرة التفشي في بيرو وتشيلي والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا.

وبعدما أصبحت البرازيل صاحبة أعلى معدل يومي للوفيات بالعالم يوم الاثنين، حذّرت دراسة لجامعة واشنطن، من احتمال أن يقفز إجمالي الوفيات في البلاد إلى خمسة أمثاله، ويصل إلى 125 ألفًا في أوائل أغسطس.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
10:36 AM

الصحة العالمية: الأمريكتان البؤرة الجديدة لجائحة كورونا

سجّلتا أكثر من 2.4 مليون إصابة بالفيروس و143 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي يوم أمس الثلاثاء: إن الأمريكتين أصبحتا البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا؛ وذلك في الوقت الذي تَكَهّنت فيه دراسة أمريكية بارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل ودول أخرى في أمريكا اللاتينية خلال شهر أغسطس.

وقالت "كاريسا إتيان" المديرة الإقليمية للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية ورئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في لقاء عبر الفيديو: "لم يحِن الوقت حتى تخفف الدول القيود".

وسجلت الأمريكتان أكثر من 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 143 ألف وفاة جراء مرض كوفيد-19، الذي يتسبب به الفيروس ويصيب الجهاز التنفسي. وقالت "إتيان": إن أمريكا اللاتينية تجاوزت أوروبا والولايات المتحدة في العدد اليومي لحالات الإصابة.

ووفق "رويترز" قالت "إتيان": "منطقتنا أصبحت بؤرة انتشار جائحة كوفيد-19"؛ فيما حذّر مديرون آخرون بمنظمة الصحة للبدان الأمريكية، من أن أسابيع "قاسية للغاية" ستحل على المنطقة، وأن البرازيل أمامها طريق طويل قبل أن تشهد نهاية الجائحة.

ومن بين ما يُقلق مسؤولي منظمة الصحة العالمية أيضًا، تَسارع وتيرة التفشي في بيرو وتشيلي والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا.

وبعدما أصبحت البرازيل صاحبة أعلى معدل يومي للوفيات بالعالم يوم الاثنين، حذّرت دراسة لجامعة واشنطن، من احتمال أن يقفز إجمالي الوفيات في البلاد إلى خمسة أمثاله، ويصل إلى 125 ألفًا في أوائل أغسطس.

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