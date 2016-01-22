يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه:

أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها.

جامعة الملك خالد تطرح وظائف أكاديمية بأبها والمحافظات التابعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-22 أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها. يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه: https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440 12:43 PM

جامعة الملك خالد تطرح وظائف أكاديمية بأبها والمحافظات التابعة مشغولة بغير السعوديين والتقديم يبدأ الأحد المقبل حتى الخميس





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أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها.

يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه:

https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/