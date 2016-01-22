جامعة الملك خالد تطرح وظائف أكاديمية بأبها والمحافظات التابعة
مشغولة بغير السعوديين والتقديم يبدأ الأحد المقبل حتى الخميس
أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها.
يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه:
https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/
جامعة الملك خالد تطرح وظائف أكاديمية بأبها والمحافظات التابعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-22
أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها.
يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه:
https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
12:43 PM
جامعة الملك خالد تطرح وظائف أكاديمية بأبها والمحافظات التابعة
مشغولة بغير السعوديين والتقديم يبدأ الأحد المقبل حتى الخميس
أعلنت جامعة الملك خالد، حاجتها إلى شغل وظائفها الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ، بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها.
يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل حتى الخميس، حسب الجهات والتخصصات على الرابط أدناه:
https://www.kku.edu.sa/ar/node/7839/