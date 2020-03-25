النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طبيب: "القفازات" لا تحمي من فيروس "كورونا".. لا توصية بذلك

"عبدالملك": طرق نقل العدوى واحدة سواء بالقفاز أو بدونه


عبدالحكيم شار- الرياض: أكد أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد عبدالملك إلى أنه لا توجد توصية طبية تنصح بلبس القفازات للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأشار عبدالملك إلى أنه "لو كان الفيروس موجودًا على الأسطح، ثم لَمَس الإنسان عينه أو أنفه أو فمه؛ فسوف ينتقل إليه سواء كان مرتديًا القفازات أو لا".

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت عبر منشور لها على حسابها بـ"تويتر" أن لبس القفازات لا يحمي من فيروس كورونا الجديد؛ حيث إنها مصدر للتلوث وتعطي شعورًا كاذبًا بنظافة اليدين.

وشددت الوزارة على غسل اليدين باستمرار وعدم لبس القفازات إلا للضرورة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طبيب: "القفازات" لا تحمي من فيروس "كورونا".. لا توصية بذلك
سبق


عبدالحكيم شار- الرياض: أكد أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد عبدالملك إلى أنه لا توجد توصية طبية تنصح بلبس القفازات للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأشار عبدالملك إلى أنه "لو كان الفيروس موجودًا على الأسطح، ثم لَمَس الإنسان عينه أو أنفه أو فمه؛ فسوف ينتقل إليه سواء كان مرتديًا القفازات أو لا".

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت عبر منشور لها على حسابها بـ"تويتر" أن لبس القفازات لا يحمي من فيروس كورونا الجديد؛ حيث إنها مصدر للتلوث وتعطي شعورًا كاذبًا بنظافة اليدين.

وشددت الوزارة على غسل اليدين باستمرار وعدم لبس القفازات إلا للضرورة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:26 AM

طبيب: "القفازات" لا تحمي من فيروس "كورونا".. لا توصية بذلك

"عبدالملك": طرق نقل العدوى واحدة سواء بالقفاز أو بدونه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
19,635


عبدالحكيم شار- الرياض: أكد أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد عبدالملك إلى أنه لا توجد توصية طبية تنصح بلبس القفازات للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأشار عبدالملك إلى أنه "لو كان الفيروس موجودًا على الأسطح، ثم لَمَس الإنسان عينه أو أنفه أو فمه؛ فسوف ينتقل إليه سواء كان مرتديًا القفازات أو لا".

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت عبر منشور لها على حسابها بـ"تويتر" أن لبس القفازات لا يحمي من فيروس كورونا الجديد؛ حيث إنها مصدر للتلوث وتعطي شعورًا كاذبًا بنظافة اليدين.

وشددت الوزارة على غسل اليدين باستمرار وعدم لبس القفازات إلا للضرورة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,599
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,089
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,621

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة