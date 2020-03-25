طبيب: "القفازات" لا تحمي من فيروس "كورونا".. لا توصية بذلك

"عبدالملك": طرق نقل العدوى واحدة سواء بالقفاز أو بدونه





عبدالحكيم شار- الرياض: أكد أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد عبدالملك إلى أنه لا توجد توصية طبية تنصح بلبس القفازات للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأشار عبدالملك إلى أنه "لو كان الفيروس موجودًا على الأسطح، ثم لَمَس الإنسان عينه أو أنفه أو فمه؛ فسوف ينتقل إليه سواء كان مرتديًا القفازات أو لا".

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت عبر منشور لها على حسابها بـ"تويتر" أن لبس القفازات لا يحمي من فيروس كورونا الجديد؛ حيث إنها مصدر للتلوث وتعطي شعورًا كاذبًا بنظافة اليدين.

وشددت الوزارة على غسل اليدين باستمرار وعدم لبس القفازات إلا للضرورة.